"Eisschrank" Allgäu - Purzeln in der Region sogar die Kälterekorde?

Das Wetter im Allgäu zeigt sich die nächsten Tage frostig-kalt. Der Grund: Arktische Luftmassen aus Sibirien erreichen die Region. Purzeln sogar Kälterekorde?

Begleitet von Schneefällen hat die seit Tagen über Nord- und Mitteldeutschland liegende arktische Kaltluft am Mittwochnachmittag und -abend auch das Allgäu erreicht. „Ursprünglich stammt diese Luftmasse aus Nordsibirien“, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug.

Der leichte Schneefall soll am Donnerstagmorgen aufhören und in den nächsten Tagen werde es frostig-kalt mit Sonne, aber auch Tendenz zu Hochnebel. Dazu kann ein kalter Nordostwind wehen. Die Temperaturen bleiben mindestens bis Sonntag auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt.

Wetter in Oberstdorf und im Tannheimer Tal: Temperaturen bis zu Minus 20 Grad

In der Nächten zum Samstag und zum Sonntag soll es knackig kalt werden. Mit wenig Wind und wenig Wolken könne es im Bodenseegebiet bis minus zehn Grad kalt werden, in Oberstdorf oder im Tannheimer Tal sogar 20 Grad unter Null.

Anders als in den vergangenen Tagen in Teilen Mitteldeutschlands werden im Allgäu voraussichtlich aber keine Kälterekorde eingestellt. In Oberstdorf liegt dieser bei minus 32 Grad. Minus 37,8 Grad ist die niedrigste je in Deutschland gemessene Temperatur. Das war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einem Ortsteil von Wolnzach im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm in der Hallertau am 12. Februar 1929. Die Temperatur wurde seinerzeit an der Wetterstation des dortigen Hopfenforschungsinstituts ermittelt.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in den Bergen

Zur Freude der Schneesportler gab es am Mittwoch in den Bergen einen Neuschneezuwachs von zehn bis 20 Zentimetern. An der Messstelle des Lawinenwarndienstes am Nebelhorn lagen gestern 170 Zentimeter. In den Allgäuer Alpen herrscht eine mäßige Lawinengefahr der Stufe zwei (von fünf). „Bei kalten Temperaturen und etwas Neuschnee geht die Lawinengefahr nur langsam zurück“, heißt es vom Lawinenwarndienst. Anfang nächster Woche deutet sich laut Meteorologe Schug dann eine langsame Frostabschwächung an, die Nächte bleiben vorerst aber kalt.

