Gefrierender Regen: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen im Berufsverkehr

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Straßenglätte durch gefrierenden Regen in weiten Teilen des Allgäus.

27.01.2023 | Stand: 07:48 Uhr

Wer heute morgen vor die Haustür oder in die Arbeit muss, sollte etwas mehr Zeit einplanen und besonders vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Straßenglätte durch gefrierenden Regen in weiten Teilen des Allgäus.

Die amtliche Warnung des DWD vor gefrierendem Regen gilt aktuell (Freitag, 7.30 Uhr) unter anderem für

Kempten

Oberallgäu

Ostallgäu

Kaufbeuren

Unterallgäu

Memmingen

Lindau

Weilheim-Schongau

Landsberg am Lech

Augsburg

Es bleibt auch den ganzen Freitag über bei Frost und Glätte. Viele Wolken verdecken den Himmel und bringen zeitweise geringen Schneefall. Die Temperatur in Bayern bewegt sich weiterhin um den Gefrierpunkt, erreicht Höchstwerte von minus zwei bis plus vier Grad. Der Niederschlag kann aber auch zu Schneeregen werden.

Glatteis-Gefahr in Bayern auch in der Nacht zum Samstag

Auch in der Nacht auf Samstag kann es auf den Straßen in der Region glatt werden. Dann fällt noch gebietsweise etwas Schnee, die Temperaturen sinken auf plus eins bis minus fünf Grad, am Alpenrand örtlich bis minus zehn Grad.