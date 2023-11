Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen heute im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Glätte heute im Allgäu. Der Grund: gefrierender Regen. Ab wann es auf den Straßen gefährlich wird.

30.11.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Es ist ein explosiver Wetter-Mix heute im Allgäu. Erst starker Schneefall, dann leicht steigende Temperaturen und Regen könnten viele Straßen am Donnerstagnachmittag in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Warnung vor markanter Glätte für weite Teile der Region heraus.

Dem aktuellen Wetterbericht zufolge wird es bis in den frühen Nachmittag hinein im Allgäu zunächst stark schneien. Doch dann steigen die Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt - aus dem Schnee wird gefrierender Regen. Auf den kalten Straßen wird es glatt, eine gefährliche Lage, die voraussichtlich bis 19 Uhr andauern wird und damit auch den Berufsverkehr in der Region betrifft. Die Warnungen des DWD für den Nachmittag sind eindeutig:

Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten vermeiden

Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Verzögerungen und Behinderungen einplanen.

DWD warnt vor Glätte im Allgäu heute

Die Glätte-Warnungen gelten aktuell (Stand 13 Uhr) für folgende Landkreise und Städte:

Kempten

Oberallgäu

Ostallgäu

Kaufbeuren

Weilheim-Schongau

Ravensburg

Auch bis zum Wochenende hat der Winter das Allgäu fest im Griff. Freitag und Samstag schneit es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, Sonntag fallen die Temperaturen auf minus 9 bis minus 2 Grad und viele Sonne.

Glatte Straßen führen zu vielen Unfällen in der Region

Schon in den vergangenen Tagen hatten Schnee und Eis im Allgäu immer wieder zu Unfällen geführt. Einer der Gründe: Autofahrerinnen und Autofahrer, die noch immer auf Sommerreifen unterwegs sind. In Deutschland gibt es keine rechtlichen Regelungen, zu welchem Datum Winterreifen vorgeschrieben sind. Stattdessen gilt eine sogenannte situative Winterreifenpflicht. Das heißt, sobald man bei Schnee, Matsch, Eis oder Reif auf deutschen Straßen unterwegs ist, sind Winterreifen Pflicht. Ähnilch in Österreich: Zwischen dem 1. November und dem 15. April gibt es eine Winterreifenpflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen. Wer sich nicht daran hält, muss mit bis zu 5000 Euro Strafe rechnen.