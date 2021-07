Wetterdienst erwartet heute wieder schwere Gewitter und Starkregen im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Dienstagabend wieder schwere Gewitter und Starkregen in Teilen Bayerns. Auch das Allgäu kann es treffen.

Das Wetter im Allgäu bleibt unbeständig. Dazu gehören nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht nur viele Wolken, sondern später auch Regen und zum Teil kräftige Gewitter. "Ein beständiges Hochdruckgebiet über Deutschland ist nicht in Sicht", sagte der Meteorologe Simon Trippler in Offenbach.

Viel Sonnenschein gibt es den ganzen Tag über im äußersten Osten und Südosten Deutschlands, aber auch im Allgäu ist am Dienstag heißes Sommerwetter angesagt. Die Temperaturen liegen häufig bei 25 bis 30 Grad.

In der zweiten Tageshälfte erwartet der DWD dann aber wieder starke Gewitter, zunächst in Franken, später auch im Süden Bayerns. Dabei sind einmal mehr Starkregen, Sturmböen um 85 Stundenkilometer, und kleinkörniger Hagel möglich. Vor allem in den Alpen und im Vorland müsse lokal auch mit unwetterartigen Entwicklungen mit Starkregen, größerem Hagel, und orkanartigen Böen gerechnet werden, so der DWD.

In der Nacht zum Mittwoch sei zwischen Allgäu und Fichtelgebirge gebietsweise Starkregen zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden möglich.

Im Osten und Südosten regnet es auch am Mittwochvormittag, nachmittags bessert sich das Wetter. In den anderen Gebieten ist es überwiegend trocken. Am kühlsten wird der Tag mit 20 Grad in der Eifel, über die mit 27 Grad höchsten Temperaturen können sich die Menschen in Südostbayern freuen.

Bilderstrecke

Brutale Naturgewalt: Zahlen und Fakten zu Gewitter

1 von 13 Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa 2 von 13 Gewitter kündigen sich im Sommer meist schon am Tage mit schwüler, feuchter Luft an. Wenn sich schon am Mittag kleine Quellwolken auftürmen, kann das ein Anzeichen für ein Gewitter am Abend sein. Kurz vor dem Unwetter bilden sich dann die typischen aufgetürmten Wolken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Gewitter kündigen sich im Sommer meist schon am Tage mit schwüler, feuchter Luft an. Wenn sich schon am Mittag kleine Quellwolken auftürmen, kann das ein Anzeichen für ein Gewitter am Abend sein. Kurz vor dem Unwetter bilden sich dann die typischen aufgetürmten Wolken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 3 von 13 Ursache für Sommergewitter ist feuchte Luft am Boden, die von der Sonne aufgeheizt wird und nach oben steigt. Wintergewitter entstehen bei starker Abkühlung in der Höhe. Die wärmere Luft kühlt langsam ab und bildet in mehreren Kilometern Höhe hoch aufgetürmte Wolken. Bild: Valentin Gensch, dpa Ursache für Sommergewitter ist feuchte Luft am Boden, die von der Sonne aufgeheizt wird und nach oben steigt. Wintergewitter entstehen bei starker Abkühlung in der Höhe. Die wärmere Luft kühlt langsam ab und bildet in mehreren Kilometern Höhe hoch aufgetürmte Wolken. Bild: Valentin Gensch, dpa 4 von 13 Innerhalb der Wolken entstehen elektrische Spannungen, die sich kurzschlussartig entladen. Die Folge: Es blitzt und kracht am Himmel. Bild: Christoph Schmidt, dpa Innerhalb der Wolken entstehen elektrische Spannungen, die sich kurzschlussartig entladen. Die Folge: Es blitzt und kracht am Himmel. Bild: Christoph Schmidt, dpa 5 von 13 In Deutschland schlagen nach DWD-Angaben jährlich etwa zwei Millionen Blitze ein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa In Deutschland schlagen nach DWD-Angaben jährlich etwa zwei Millionen Blitze ein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 6 von 13 Blitze können zwischen Wolken hin und her sausen, aber auch auf die Erde treffen. Bild: Patrick Pleul, dpa Blitze können zwischen Wolken hin und her sausen, aber auch auf die Erde treffen. Bild: Patrick Pleul, dpa 7 von 13 Wenn sich Blitze entladen, können Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere entstehen. Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, kann das zu einem Herzstillstand oder schweren Verbrennungen führen. Auch Gehirn und Nervensystem können vom Stromschlag Schaden nehmen. Bild: Hartl, dpa Wenn sich Blitze entladen, können Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere entstehen. Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, kann das zu einem Herzstillstand oder schweren Verbrennungen führen. Auch Gehirn und Nervensystem können vom Stromschlag Schaden nehmen. Bild: Hartl, dpa 8 von 13 In Deutschland sterben im Schnitt vier Menschen im Jahr bei Blitzunfällen, 110 werden verletzt. Das berichtet der VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung. Bild: Patrick Pleul, dpa In Deutschland sterben im Schnitt vier Menschen im Jahr bei Blitzunfällen, 110 werden verletzt. Das berichtet der VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung. Bild: Patrick Pleul, dpa 9 von 13 Auch für Weidetiere können Gewitter gefährlich werden. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Kühe sterben, weil neben ihnen ein Blitz eingeschlagen hat. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Auch für Weidetiere können Gewitter gefährlich werden. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Kühe sterben, weil neben ihnen ein Blitz eingeschlagen hat. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 10 von 13 Bei einem Blitz können in Sekundenbruchteilen Temperaturen von etwa 30.000 Grad Celsius entstehen. Die Luft erhitzt sich und dehnt sich explosionsartig aus - je nach Entfernung hört man ein Grummeln oder lautes Krachen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Bei einem Blitz können in Sekundenbruchteilen Temperaturen von etwa 30.000 Grad Celsius entstehen. Die Luft erhitzt sich und dehnt sich explosionsartig aus - je nach Entfernung hört man ein Grummeln oder lautes Krachen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 11 von 13 Da der Schall langsamer ist als das Licht, kann man aus dem Abstand von Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters abschätzen. Vergehen drei Sekunden ist das Unwetter etwa einen Kilometer entfernt. Bild: Fabian Sommer, dpa (Archiv) Da der Schall langsamer ist als das Licht, kann man aus dem Abstand von Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters abschätzen. Vergehen drei Sekunden ist das Unwetter etwa einen Kilometer entfernt. Bild: Fabian Sommer, dpa (Archiv) 12 von 13 Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen - heißt es zumindest im Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten mindestens zehn Meter Abstand zu halten und sich möglichst in eine Mulde zu hocken. Bild: Matthias Balk, dpa Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen - heißt es zumindest im Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten mindestens zehn Meter Abstand zu halten und sich möglichst in eine Mulde zu hocken. Bild: Matthias Balk, dpa 13 von 13 Das Auto ist bei Gewitter ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten faradayschen Käfig und leitet den Blitz ab. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten aber weit weniger Schutz. Bild: Patrick Pleul, dpa Das Auto ist bei Gewitter ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten faradayschen Käfig und leitet den Blitz ab. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten aber weit weniger Schutz. Bild: Patrick Pleul, dpa 1 von 13 Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa

Am Donnerstag regnet es vom Südwesten bis zur Mitte Deutschlands lange und zum Teil kräftig, am Nachmittag wird es auch im Nordosten nass. Im Westen und Nordwesten zeigt sich das Wetter freundlicher, doch auch hier sind Schauer und Gewitter möglich. Überwiegend trocken bleibt es im Norden. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im westlichen Gebirge bis 28 Grad im Osten und Südosten.

