Wetterdienst warnt vor Gewitter mit Starkregen und Hagel ab Mittag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für heute, Montag, für den Alpenrand herausgegeben. Es drohen Gewitter mit Starkregen.

16.05.2022 | Stand: 11:02 Uhr

Nach den fast schon sommerlichen Tagen wirde es heute am Montag ungemütlich im Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für den Alpenraum herausgegeben. Denn mit südwestlicher Strömung wird sehr warme, aber auch allmählich feuchtere Luft nach Bayern geführt. Diese wird im Tagesverlauf mit Aufzug eines Frontensystems von Westen zunehmend labiler.

Die Folge: Im Laufe des Tages kann es im Allgäu Gewitter geben. Dabei seien Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Böen bis 60 km/h möglich. Die Gewitterneigung verstärke sich ab Mittag. "Generell an den Alpen", so der DWD, müsse vermehrt mit Gewitter mit heftigem Starkregen bis 40 Millimeter in kurzer Zeit, Hagel um zwei Zentimeter, und Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden.

Das Wetter im Allgäu bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Bereits am Donnerstag wird es aber wieder sonnig und die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke an.

Mehr zum Wetter in der Region mit Regenradar und Pollenflug-Index lesen Sie in unserem Wetter-Special.

