Nach dem Unwetter ist vor dem Gewitter: Die DWD-Unwetterwarnungen fürs Allgäu sind am frühen Morgen aufgehoben. So ist die Lage.

13.07.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile des Allgäus am Mittwochabend (12.7.2023) und Donnerstagfrüh (13.7.2023) erneut eine amtliche Unwetter-Warnung herausgegeben. Diese sind mittlerweile aber in allen Kreisen und Städten aufgehoben.

Dennoch soll es laut dem DWD am heute bis zum Nachmittag noch vereinzelt Gewitter an den Alpen und im Alpenvorland geben. Die Meteorologen erwarten dabei örtlich Starkregen, stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 70 km/h und kleinen Hagel. Auf dem Wetterradar sind heute über Kempten, Memmingen, Kaufbeuren oder Oberstdorf nur kleine Wolken zu erkennen.

Aktuell gilt:

für die Stadt Kempten : aufgehoben

: aufgehoben für die Stadt Memmingen: aufgehoben

aufgehoben für die Stadt Kaufbeuren : aufgehoben

: aufgehoben für den Kreis Oberallgäu : aufgehoben

: aufgehoben für den Kreis Unterallgäu aufgehoben

aufgehoben für den Kreis Ostallgäu : aufgehoben

: aufgehoben für den Kreis Lindau : aufgehoben

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände", heißt es in der Unwetterwarnung des DWD für Teile des Allgäus. Während des Platzregens seien Verkehrsbehinderungen möglich.

Wie der DWD mitteilt, könne es örtlich auch zu Blitzschlag kommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am frühen Morgen mitteilt, sei die Nacht auf Donnerstag nicht so einsatzreich gewesen wie tags zuvor. Es habe überwiegend umgestürzte Bäume oder überschwemmte Straßen gegeben.

Die Integrierte Leitstelle Allgäu verzeichnete in der Nacht fünf Einsätze, die auf das Unwetter zurückzuführen sind. In Lindenberg stürzte ein Baum um. In den anderen vier Fällen ging es um Gegenstände, die aufgrund des Windes gesichert werden mussten.

Wie ist der Wetterbericht für das Allgäu am Mittwochabend?

Das Gewitterrisiko besteht laut DWD im Süden Bayerns bis in die Nacht. Dabei ist örtlich Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, stürmische Böen um 70 km/h und kleiner Hagel möglich. Anfangs auch noch einzelne Unwetter durch heftigen Starkregen um 30 l/qm und vereinzelte schwere Sturmböen bis 100 km/h wahrscheinlich. Und Hagel um 2 cm Durchmesser nicht auszuschließen.

An den Alpen und im Vorland in der Nacht zum Donnerstag auch unabhängig von Gewittern ist Starkregen lokal zwischen 20 und 35, kleinräumig auch zwischen 35 und 60 l/qm innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen.

Erste Züge fahren wieder - diese Strecken bleiben gesperrt

Bahnfahrer müssen in der Region weiter mit Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen rechnen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind weiter unterwegs bei sogenannten Erkundungsfahrten. "Leider sind noch keine verlässlichen Prognosen über die Störungsdauer möglich", teilt das Unternehmen am Mittwochnachmittag mit. Es kann keinen Ersatzverkehr anbieten, da keine Busse zur Verfügung stehen.

Auf diesen Strecken fahren derzeit noch immer keine Züge:

München - Buchloe

Illertissen - Memmingen bis voraussichtlich Freitag (14.07.2023) vormittags

Lindau - Hergatz bis voraussichtlich Samstag (15.07.2023) morgens

Diese Bahnstrecken sind inzwischen wieder frei - hier fahren die Züge laut Bahn wieder planmäßig:

RE 71: Augsburg Hbf - Memmingen

RB73: Kempten(Allgäu)Hbf - Pfronten-Steinach

RE79: Augsburg Hbf - Kempten(Allgäu)Hbf

RE73: Augsburg Hbf - Bad Wörishofen

RE7/17: Nürnberg Hbf/Augsburg Hbf - Oberstdorf

Unwetter-Stufen: Das bedeutet Warnstufe 2 des DWD

Die DWD-Warnstufe 2 trägt in den Karten des Wetterdienstes die Farbe orange und ist eine amtliche Warnung vor markantem Wetter.

Sie bezeichnet kein ungewöhnliches Wetterereignis, dennoch könnte es im Freien gefährlich werden. Auch kann es vereinzelt und örtlich zu Schäden kommen. Bei Warnstufe 2 ist Vorsicht geboten, riskantes Verhalten sollte vermieden werden.

Unwetter im Allgäu: Heftige Gewitter-Folgen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

Bei der schweren Unwetter-Front, die mit Orkanböen und Starkregen gestern am späten Abend über das Allgäu gezogen war, hatte es drei Schwerverletzte und Hunderte Einsätze von Polizei und Feuerwehr gegeben. Eine ausführliche Bilanz des heftigen Gewittersturms von Memmingen bis Füssen lesen Sie hier.