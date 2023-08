Meteorologe warnt Wanderer im Allgäu: "Am Samstag unbedingt zu Hause bleiben"

Auf die Hitze folgen Blitze: Die Gefahr von Unwettern steigt im Allgäu. Wanderer sollten ab Freitag zuhause bleiben, warnt Meteorologe Joachim Schug.

24.08.2023 | Stand: 17:37 Uhr

„Isch die Festwoch’ abgelaufen, kannsch d’Sommer in dr Pfeife rauchen.“ So oder so ähnlich lautet eine gern zitierte Allgäuer Wetterweisheit. In diesem Jahr freilich traf sie nicht zu: Hochsommerliche Temperaturen heizten der Region auch nach dem Ende der Allgäuer Festwoche am vergangenen Sonntag richtig ein. Am Donnerstag wurden im Allgäu teils sogar über 32 Grad gemessen. „Heißer wird es in diesem Jahr nicht mehr“, sagt Diplom-Meteorologe Joachim Schug von der schweizer MeteoGroup.

Auf das Hitze-Hoch folgt nun der Absturz: Bereits am Freitag ist mit lokalen Gewittern, Schauern und kühleren Temperaturen zu rechnen.

Wetterumschwung im Allgäu: Am Samstag ist "Potenzial für Unwetter gegeben"

Richtig ungemütlich wird es dann am Samstag: „Überall im Allgäu ist mit Gewittern zu rechnen. Das Potenzial für Unwetter ist geben. Ich rate jedem Wanderer ab, auf die Berge zu steigen. Das ist absolut gefährlich“, mahnt Schug, der in Sonthofen aufgewachsen ist und die Allgäuer Alpen sehr gut kennt.

Am Sonntag sei dann mit intensivem Regen in der Region zu rechnen. Und es kühlt weiter ab: Am Wochenanfang soll es nur noch 15 Grad haben. In den Hochlagen der Alpen ist gar erneut mit Schnee zu rechnen. „Die Heizung muss aber niemand aufdrehen. Die Gebäude speichern die Wärme noch eine Weile“, sagt Schug mit Blick auf das zurückliegende Hitze-Hoch.

Ein Temperatursturz Ende August komme häufig vor. Zwar beginnt am 1. September der meteorologische Herbst. Doch das bedeutet nicht, dass es dauerhaft kühl bleibt. Im Gegenteil: „Im September stehen die Chancen dann aber wieder gut warme Sonnentage mit Temperaturen über 25 Grad – aber ohne drückende Schwüle.“ Auch der Oktober könne durchaus angenehme Tage bereithalten, die zu Berg-Aktivitäten einladen. Dieses Wochenende jedoch sollte zur eigenen Sicherheit dringend darauf verzichtet werden."

