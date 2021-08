Wetter: Genießen Sie den Sommer am Samstag - der Start in die neue Woche wird ungemütlich

Es ist das dritte Ferienwochenende. Doch ist es auch perfekt für Ausflüge im Allgäu? Der Wetter-Ausblick.

14.08.2021 | Stand: 12:19 Uhr

Sonnig und warm - so stellt man sich den August vor. Und das dritte Ferienwochenende wird diesen Ansprüchen gerecht - zumindest meistens.

Mit knapp 30 Grad war bereits der Freitag sehr warm. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den Freitagabend vor schweren Gewittern, die aber in der Region keine Schäden anrichteten. Meistens regnete es nur kurz. (Freizeittipps für schlechtes Wetter im Allgäu finden Sie hier.)

So wird das Wetter am Samstag im Allgäu

Auch am Samstag wird es tagsüber schön und warm - wer in den Bergen unterwegs sein will, sollte dies aber in der Früh tun. Denn gegen Abend soll es laut Wetterkontor im Oberallgäu auch wieder regnen. Details zu der Wetterlage in einzelnen Orten finden Sie hier.

Laut dem DWD kann der Regen vor allem in Alpennähe schnell zu Gewittern werden. Lokale Unwetter sind vor allem am Sonntag nicht ausgeschlossen. Der Sonntag könnte im Allgäu gewittrig werden: Regenschauer sind in der ganzen Region möglich, die Temperaturen bleiben aber hoch und liegen an beiden Wochenend-Tagen bei etwa 30 Grad tagsüber und 15 Grad nachts.

Zunehmend stark bewölkt wird es laut DWD ab der Nacht zum Montag. Vor allem vom Allgäu bis zum Oberpfälzer Wald sowie südöstlich davon ist häufig mit Schauer und Gewitter zu rechnen. Regen erreicht am Nachmittag voraussichtlich den Norden Bayerns.

Lesen Sie auch

Schwere Gewitter mit Hagel und Sturm erwartet Wetterdienst sagt, wann es im Allgäu ab heute blitzt und donnert

Deutlich kühler wird es am Dienstag mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Es bleibt bewölkt und windig, mit einzelnen Schauern. Doch mancherorts werde sich laut DWD die Sonne wieder häufiger blicken lassen. In der zweiten Wochenhälfte soll es dann wieder flächendeckend sonnig werden (mit dpa).

Freizeittipps für die Ferien im Allgäu finden Sie hier.