Widerstand gegen 70-Millionen-Projekt in Lindenberg - "viel zu massive Bebauung"

Die Stadt Lindenberg plant ein Viertel in bester Aussichtslage - samt Mehrfamilienhäusern, Laden und Kita. Warum einige Bürger das Projekt verhindern wollen.

25.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Lindenberg Es soll das größte Projekt in der Nachkriegsgeschichte Lindenbergs werden: Auf dem Gelände des Feriendorfes auf dem Nadenberg plant die Stadt zusammen mit Investoren ein neues Quartier mit Mehrfamilienhäusern, Kindertagesstätte, Laden und Hotel. Geschätzte Gesamtkosten: mindestens 70 Millionen Euro. Doch es regt sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative will den Verkauf des städtischen Grundstückes an Investoren verhindern, notfalls über einen Bürgerentscheid.

Das Feriendorf befindet sich in bester Lage der 11.500-Einwohnerstadt im Westallgäu. Gebaut wurde es für Familien aus Berlin. Viele Jahre kamen sie ab 1960 in Sonderzügen ins Westallgäu, finanziell unterstützt von der Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne“.

Über 100 ungenutzte Ferienhäuschen

Die 106 Ferienhäuschen werden allerdings seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Der niederländische Touristik-Konzern Roompot hatte die Anlage 2006 übernommen, sieben Jahre später geschlossen und an die Stadt verkauft. Sie hat für das 200.000 Quadratmeter große Areal alles in allem 7,2 Millionen Euro ausgegeben, finanziert über einen Kredit.

Diese Summe soll nach dem Willen von Bürgermeister und Ratsmehrheit mindestens wieder ins Säckel fließen. Einen Teil des Areals hat die Stadt mittlerweile für ein Baugebiet mit 27 Plätzen genutzt. Die Quadratmeterpreise von bis zu 425 Euro sind die höchsten, die eine Kommune bisher im Westallgäu gefordert hat. Das Kernareal des Dorfes steht allerdings bis heute. Dort will die Stadt unter anderem ein Hotel ansiedeln – etwas, was sie seit fast zwei Jahrzehnten vergeblich versucht. Das Konzept sieht ein Haus der Kette Jufa mit 65 Zimmern vor. Wie viele Wohnungen entstehen sollen, ist unklar. Auf eine genaue Zahl will sich der Investor CoCo Real aus Sonthofen nicht festlegen. Das soll im Laufe des Verfahrens geschehen.

Bei einigen Bürgern und einem Teil der Räte ist die Informationspolitik des Rathauses auf Kritik gestoßen. Bürgermeister Eric Ballerstedt hatte das Konzept mit Planern und Investor per Video vorgestellt. Angesichts der Pandemie sei nichts anderes möglich gewesen, sagt der Rathauschef. Jetzt soll das Projekt Thema der Bürgerversammlung in dieser Woche sein. Zudem will die Stadt es nach der Sommerpause bei einer Begehung vor Ort erläutern.

Bürgerinitative: "Viel zu massive Bebauung"

Lesen Sie auch

Bürger wollen Millionenprojekt auf dem Nadenberg in Lindenberg stoppen Großes Bauprojekt in Lindenberg

Aktuell überarbeiten die Planer das Konzept laut Ballerstedt. Einfließen sollen auch Anregungen, die Bürger vorgebracht haben. Mit kleineren Änderungen werden sich die Kritiker allerdings nicht zufrieden geben. Sie sprechen von einer „viel zu massiven Bebauung“, bezweifeln den Bedarf an einer dreistelligen Zahl an Wohnungen und fürchten um den alten Baumbestand in dem weitläufigen Gelände. Die gerade gegründete Bürgerinitiative will zudem den Verkauf des Geländes durch die Stadt verhindern. Ihr schwebt allenfalls eine Vergabe in Erbpacht vor.

Lesen Sie auch: "Das ist unser Spot": Was Jugendliche über den Nadenberg in Lindenberg denken