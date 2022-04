Wildcamping, Müll, kritische Touren: Manche Tipps im Internet werden zur Belastung für die Allgäuer Bergwelt. Doch digitale Ranger aus Immenstadt wehren sich.

06.04.2022 | Stand: 07:07 Uhr

Früher war es so: Wanderer lasen vor dem Aufbruch sorgsam Tourenbücher von anerkannten Experten, studierten Landkarten und hielten sich an ausgeschilderte Pfade. So jedenfalls berichten es erfahrene Bergsteiger aus dem Allgäu leicht nostalgisch. Das Verhalten von Ausflüglern und Tagesgästen hat sich drastisch verändert.