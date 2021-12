Die Gesundheitsämter im Allgäu wurden personell zwar deutlich aufgestockt, arbeiten aber am Limit. Welche Wünsche sie haben.

„Sehr belastend“, „sehr angespannt“, „herausfordernd“: So bezeichnen die Gesundheitsämter im Allgäu die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie.

Wegen der Pandemie wurden die Gesundheitsämter personell deutlich aufgestockt. Aktuell sind 110 Personen im Gesundheitsamt Ostallgäu beschäftigt – vor zwei Jahren waren es 24 Personen. Das gilt auch für das Oberallgäu (70/25), den Landkreis Lindau (45/11), das Unterallgäu (48/19) und die Stadt Memmingen (28/9).

Ein Großteil der Gesundheitsamtsmitarbeiter ist mit der Kontaktnachverfolgung im Umfeld von positiven Corona-Fällen befasst. In Memmingen sind es 13 Mitarbeiter, im Unterallgäu 45, in Lindau sind es bis zu 30, im Oberallgäu etwa die Hälfte und im Ostallgäu 35. Freilich sind ausgehend von einer Sieben-Tage-Woche nicht alle immer gleichzeitig im Dienst.

Wie Corona die Gesundheitsämter im Allgäu belastet: Angst vor Überlastung, wenn Corona-Zahlen wieder steigen

„Aktuell machen sich die personelle Verstärkung der vergangenen Wochen und der Rückgang der Neuinfektionen positiv bemerkbar“, sagt Stefan Leonhart vom Landkreis Ostallgäu. Eva Büchele vom Landratsamt Unterallgäu ergänzt: „Momentan haben wir ausreichend Personal, um die aktuellen Fallzahlen zu bearbeiten. Bei einem weiteren Anstieg ist die vorhandene Struktur aber sehr schnell wieder überlastet.“ Man versuche die Lücke mit unterstützenden EDV-Systemen zu schließen.

Kritischer sieht es im Landkreis Lindau aus: „Bei der Kontaktverfolgung kommen wir bei hohen Fallzahlen an unsere Grenzen. Außerdem wechselt das Personal in diesem Bereich häufig und geeignete Mitarbeiter zu finden, ist schwierig“, sagt Sprecherin Sibylle Ehreiser. Das sei auch auf die fehlende berufliche Perspektive zurückzuführen, da die Stellen alle bis maximal Ende 2022 befristet seien und seitens der Regierung von Schwaben bislang keine Entfristungsperspektive in Aussicht gestellt werde.

Kritik kommt auch vom Landratsamt Oberallgäu: „Der Personaleinsatz stößt aus mehreren Gründen an seine Grenzen: Es bedarf hier zunächst angelernten beziehungsweise geschulten Personals. Bei einer hohen Wechselrate unter den Unterstützungskräften ist es demnach allein mit der Bereitstellung von Personal nicht getan – dieses muss auch betreut werden“, sagt Sprecherin Franziska Springer. Des Weiteren seien Strukturen notwendig, um das Personal zu führen. „Hier bedarf es sozusagen einer Zwischenebene in der Leitung. Dies ist durch die wenigen eigenen Kräfte kaum zu stemmen und somit eine enorme Belastung für die Kernkräfte.“ (Lesen Sie auch: Zwischen positivem Test und Anruf des Gesundheitsamts vergehen oft Tage)

Gesundheitsämter im Allgäu: Unterstützung von anderen Verwaltungen, Polizei und Bundeswehr

„Teils sehr gute Erfahrungen“ mit dem zusätzlichen Personal machte hingegen der Landkreis Unterallgäu – gerade auch mit Leuten aus anderen Verwaltungsbereichen wie vom staatlichen Bauamt, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, vom Amtsgericht, vom Finanzamt oder von Polizei und Bundeswehr. „Der Vorteil ist, dass diese Kräfte meistens aufgrund ihrer Verwaltungserfahrung sehr schnell eingearbeitet sind.“ Allerdings fehlen diese Beschäftigten in ihren eigentlichen Dienststellen.

„Unser Wunsch wäre weniger Bürokratie und mehr Entscheidungsfreiheit auf kommunaler Ebene“, sagt Eva Büchele. Verbessert werden müssten die Möglichkeiten, den Personaleinsatz noch flexibler zu planen – abhängig von den Fallzahlen. „Im Hinblick auf die Omikron-Variante wird den Ämtern sicherlich einiges abverlangt werden“, ergänzt Franziska Springer. „Bei hohen Fallzahlen war bereits jetzt eine Kontaktpersonennachverfolgung nur schwer und nur eingeschränkt möglich. Insoweit muss das Verfahren dringend auf die zu erwartenden sehr hohen Fallzahlen angepasst werden.“

„Mehr Flexibilität bei den Einstellungsmodalitäten“, wünscht sich der Landkreis Lindau. Bislang werde vom Freistaat Wert darauf gelegt, dass die Ärzte im Beamtenverhältnis eingestellt werden. Dies sei nicht mehr zeitgemäß, ein Angestelltenverhältnis wäre sinnvoll. (Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Gesundheitsämter im Allgäu kommen mit der Arbeit nicht nach - „Dauerbesetzte Hotline“)

