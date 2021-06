Die Corona-Krise hat Arbeit, Verkehr, Gesellschaft und vieles mehr verändert. Helmut Kustermann, Leiter der Rundschau-Redaktion, fragt sich, was davon bleibt.

15.06.2021 | Stand: 19:13 Uhr

Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, doch längst gibt es Diskussionen darüber, was diese Zeit mit unserer Gesellschaft macht. Was wird eine Pandemie überdauern, die viele als einzigen Albtraum empfinden? Wer genauer hinschaut, wird schnell feststellen: Die Folgen dieser Krise wirken in viele Bereiche hinein, bei weitem nicht nur die Politik ist davon betroffen.