Wie digitale Technik zwei Dörfer voranbringt

In Balderschwang und Obermaiselstein wird erprobt, wie man Lebensverhältnisse in der Region verbessern kann. Alles begann mit dem Aus für ein Bergbahnvorhaben.

14.09.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Drohnen melden Schäden an Wanderwegen und lokalisieren Waldbrände, Besucher werden von intelligenten Computersystemen zu freien Parkplätzen geleitet und können in die sagenumwobene Sturmannshöhle auch virtuell hinabsteigen. Was teilweise nach Science-Fiction klingt, sind Ideen für die zweite Phase des Projekts „Digitale Hörnerdörfer“. Von 2018 bis 2022 werden in den Gemeinden an den Bergen der Hörnergruppe Möglichkeiten erprobt, wie die Digitalisierung die Lebensverhältnisse im alpinen ländlichen Raum stärken und verbessern kann.

Anfangs belächelt, doch jetzt geht es voran

Nach dem Aus für die Bergbahn-Pläne am Riedberger Horn wurde den Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein das staatliche Förderprogramm versprochen: Viele Einheimische belächelten das finanzielle Trostpflaster anfangs als „Söder-Paket“, aber dank des Engagements der Beteiligten hat es inzwischen an Fahrt gewonnen. Begleitet wird das Projekt vom Technologie Campus Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf. „Bei dem Forschungsprojekt erproben wir, was möglich ist, finden aber auch heraus, was im ländlichen Raum nicht funktioniert“, sagt Lisa-Marie Hanninger von der Hochschule Deggendorf.

Aus dieser Zusammenarbeit heraus ist bereits eine Reihe von Projekten entstanden: Mit Kameras an verschiedenen Aussichtspunkten und Gipfeln können Gäste und Einheimische in die Berge blicken und die Wetterlage beurteilen. In beiden Gemeinden informieren moderne Informationsterminals als „24-Stunden-Gästeinfo“ Besucher rund um die Uhr über Veranstaltungen, Unterkünfte und Ausflugsziele. Die Einheimischen profitieren von einem digitalen Bürgerbüro. Die neu programmierte Anwendung „Dahuim Anmelden“ ermöglicht es den Saisonarbeitern, Anmeldeformulare digital in ihrer Landessprache auszufüllen. Dazu wurde ein Pult mit eingebautem Tablet-Computer im Dorfhaus Balderschwang installiert. „Dies verringert Frust und Zeitaufwand bei allen Beteiligten“, sagt Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle. Die Lösung könne in vielen kleinen Gemeinden mit wenig Personal Schule machen.

Hoteliers können den "Hörner-Shuttle" buchen

Das „Hörner-Shuttle“, eine Art Abholservice beispielsweise für Balderschwanger Gäste am Bahnhof in Fischen, können Hoteliers für ihre Gäste online buchen. Im nächsten Schritt soll eine digitale Mitfahrzentrale für Hotelangestellte entwickelt werden. Viele von ihnen haben kein Auto. Der Sagenweg rund um die Sturmannshöhle, der in die Jahre gekommen ist, soll mit moderner Technik attraktiver gestaltet werden, sagt Obermaiselsteins Bürgermeister Frank Fischer. „Es soll eine Mischung aus digitalen und analogen Elementen entstehen.“

Zudem ist vorgesehen, die Besucherlenkung in Schutzgebieten zu unterstützen. Geplant ist, dass auf künstliche Intelligenz gestützte Programme Prognosen erstellen, mit wie vielen Wanderern je nach Wetterlage zu rechnen ist. Auch die Erfassung der freien Parkplätze und die Abstimmung mit dem Nahverkehrsangebot sollen die Situation entschärfen.

Was der Freistaat versprochen hat

Insgesamt will der Freistaat fünf Millionen Euro in die Digitalisierung der Hörnerdörfer investieren, versprach der damalige Bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) beim Startschuss für das Projekt im September 2018. 3,5 Millionen Euro sollen aus den Töpfen des Wirtschaftsministeriums fließen. 1,5 Millionen Euro will das Finanzministerium für den Breitbandausbau bereitstellen.

