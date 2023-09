Wie geht es jetzt mit der Rotkreuzklinik in Lindenberg weiter?

Das Krankenhaus befindet sich in finanziellen Nöten, ein Konzept wird in zwei bis drei Wochen erwartet. Doch langfristig braucht es einen anderen Plan.

28.09.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Die Krankenhaus-Landschaft im Landkreis Lindau wird sich maßgeblich verändern. Das wissen die Menschen in der Region spätestens, seit im Juli bekannt wurde, dass die Rotkreuzklinik Lindenberg in wirtschaftliche Schieflage geraten ist. Aktuell läuft ein Schutzschirmverfahren – eine spezielle Form des Insolvenzverfahrens. In dessen Rahmen entwickeln Experten ein Konzept, um das Haus zukunftsfähig zu machen. Darüber hinaus wird in der Region Westallgäu/Lindau/württembergisches Allgäu nach einer größeren, langfristigen Lösung gesucht. Denn auch andere Häuser haben Probleme.

Eine andere Klinik in der Region wurde bereits geschlossen

Die Oberschwabenklinik (OSK) im Landkreis Ravensburg schreibt seit Jahren rote Zahlen. Nachdem ein Gutachter 2022 den zu über 90 Prozent vom Kreis getragenen Krankenhaus-Verbund untersucht hatte, schloss die OSK gemäß seiner Empfehlung ihr Krankenhaus in Bad Waldsee – es bleiben noch die Standorte Ravensburg und Wangen. Für Letzteren rät der Gutachter zu einem Neubau.

Einen Neubau hatte auch die Schwesternschaft vom Roten Kreuz für ihre zwölf Kilometer entfernt liegende Lindenberger Klinik geplant. Der Freistaat sagte 41 Millionen Euro als Investitionszuschuss zu. Dieses Projekt liegt auf Eis. Dass es nach dem Schutzschirmverfahren wieder aufgegriffen wird, gilt als unwahrscheinlich. In zwei bis drei Wochen will der im Rahmen des Schutzschirmverfahrens beauftragte Gutachter sein Konzept vorlegen. Dann werden die etwa 400 Beschäftigten informiert, wie es in den nächsten zwei bis vier Jahren mit dem 200-Betten-Haus weitergeht. Schon jetzt ist laut Gutachter klar: Die Rotkreuzklinik wird weiter rote Zahlen schreiben. Der Träger hält am Standort Lindenberg aber fest. Auf verschiedenen Ebenen laufen derweil Diskussionen, wie die Gesundheitsversorgung – auch vor dem Hintergrund der vom Bund angekündigten Krankenhausreform – mittel- bis langfristig funktionieren soll. 22 leitende Klinik-Mediziner aus der Region haben in einem „Strukturpapier“ ihre Sorge vor Schließungen geäußert. Sie fordern gemeinsame Anstrengungen von Politik und Krankenhaus-Trägern und plädieren für einen gemeinsamen Neubau.

Dieses Ziel verfolgt der Lindauer Landrat

Zuletzt hat der Lindauer Landrat Elmar Stegmann seinen Ravensburger Kollegen Harald Sievers, zugleich OSK-Aufsichtsratsvorsitzender, sowie Geschäftsführungsvertreter der Krankenhäuser Lindau, Wangen und Lindenberg zum Gespräch eingeladen. Sie beschlossen, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das die künftige Struktur der Gesundheitsversorgung in der Region untersuchen soll. Hauptziel ist laut Stegmann „die Prüfung eines gemeinsamen Krankenhausneubaustandorts mit zeitgemäßen Strukturen und einer sinnvollen Größe, um einen sinnvollen und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten“.