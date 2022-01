Wetterextreme wie die Flut im Ahrtal stellen die Retter vor neue Herausforderungen. Auch im Allgäu wachsen die Gefahren. Wie gut sind Einsatzkräfte vorbereitet?

17.01.2022 | Stand: 05:56 Uhr

Wetterextreme können Landstriche binnen weniger Stunden verwüsten. So machte die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 sichtbar, welche Kräfte die Natur hat. In Rettenberg (Kreis Oberallgäu) sorgte Starkregen im Juli 2021 für Schäden in Millionenhöhe. Doch wie gut ist der Katastrophenschutz in der Region auf künftige Herausforderungen vorbereitet? Und was droht in Zukunft?