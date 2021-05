Wie hart die Pandemie im Allgäu Kinder mit Behinderung trifft

Weil Förderzentren nur eine Notbetreuung anbieten dürfen, fallen reihenweise Therapiestunden aus. Welche Probleme das für die Kinder und die Träger bedeutet.

27.05.2021 | Stand: 21:52 Uhr

Fabian ist fünf Jahre alt. Er kam viel zu früh auf die Welt und kann nicht selbstständig stehen, sitzen und essen. Wegen seiner Einschränkungen ist er auf eine kontinuierliche Therapie angewiesen, damit seine Bewegungsmöglichkeiten nicht noch weiter abnehmen. Fabian besucht die schulvorbereitende Einrichtung (SVE) des Astrid-Lindgren-Hauses in Kempten und ist dort bestens versorgt – eigentlich. Doch wegen Corona gibt es derzeit für die 155 Kinder des Förderzentrums nur eine Notbetreuung. Seit über einem Jahr muss der Fünfjährige daher neben sozialen Kontakten auch auf viele Therapiestunden verzichten – eine große Belastung für ihn und seine Familie.

„Bei den meisten Kindern fällt ein großer Teil der nötigen Therapieeinheiten weg“, sagt Armin Keller, Leiter der Therapieabteilung des Astrid-Lindgren-Hauses. Dadurch seien keine Fortschritte möglich, teils seien sogar Rückschritte zu beobachten. Die 30 Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten des Förderzentrums hätten sich einiges einfallen lassen, um trotzdem mit den Buben und Mädchen arbeiten zu können, beispielsweise Behandlungen über Video. „Aber so etwas ist nur begrenzt möglich“, sagt Keller. In einigen Fällen wurde auch überlegt, ob die Kinder von Praxen in ihren Heimatorten betreut werden können. „Doch nicht alle Therapeuten kennen sich mit komplexen Behinderungsbildern aus.“

Hausbesuche sind nicht immer eine Option

Immer wieder brechen die Mitarbeiter des Förderzentrums daher auch zu Hausbesuchen auf. Das Einzugsgebiet des Astrid-Lindgren-Hauses erstreckt sich laut Keller allerdings beinahe über das gesamte Allgäu. Die Besuche seien zeitintensiv und mit hohen Fahrtkosten verbunden. Wenn es möglich ist, bringen die Eltern ihre Kinder daher nach Kempten. Auch Fabians Mutter Dagmar Schwenninger fährt ihren Sohn einmal pro Woche für die Therapie vom Ostallgäu ins Förderzentrum, an zwei weiteren Tagen ist er dort mittlerweile in der Notbetreuung. „Das ist besser als nichts, aber der volle Therapieumfang ist so immer noch nicht möglich“, sagt Schwenninger. Wie weit ihr Sohn jetzt wäre, hätte er nicht über Monate hinweg auf viele Angebote verzichten müssen, darüber kann die 40-Jährige nur mutmaßen.

Sie habe auch selbst versucht, mit ihrem Kind zu arbeiten und sich Zettel mit Übungen an den Kühlschrank gepinnt. „Ich kann aber nicht annähernd das auffangen, was die Therapeuten leisten.“ Die Belastung für sie und andere Familien sei enorm, viele der betroffenen Kinder seien rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. „Ich habe das Gefühl, dass wir oft einfach übersehen oder vergessen werden.“

Neben den Nachteilen für die Familien gibt es wegen der ausgefallenen Stunden ein weiteres Problem: Wie in anderen Allgäuer Einrichtungen auch, sind die Therapeuten des Astrid-Lindgren-Hauses direkt beim Förderzentrum angestellt – eine bayerische Sonderregelung. In anderen Bundesländern kommen externe Kräfte in die Einrichtungen oder die Familien müssen von Praxis zu Praxis pendeln.

Keine Stunden - kein Geld

Laut Therapieleiter Keller ist das bayerische Modell in der Regel ein Vorteil, weil die Kinder individuell und flexibel versorgt werden können, die pädagogischen und therapeutischen Angebote gingen Hand in Hand. Abgerechnet würden die Therapiestunden über einen Rahmenvertrag mit den Krankenkassen. Nur: Wenn keine Stunden stattfinden, gibt es kein Geld. Für die Träger, im Astrid-Lindgren-Haus ist das die Körperbehinderte Allgäu gGmbH, entstehen so erhebliche Finanzierungslücken.

„In ganz Bayern verzeichnen wir dadurch ein Defizit von acht Millionen Euro“, sagt Reinhold Scharpf. Der Oberallgäuer ist Vorstand des Landesverbands Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen und engagiert sich seit dem ersten Lockdown dafür, dass die Träger Hilfen erhalten. Denn durch die Sonderregelung in Bayern fallen die Förderzentren nicht unter den bundesweiten Rettungsschirm für Therapiepraxen. „Wir haben uns an alle möglichen Ministerien gewandt, aber niemand fühlte sich zuständig“, sagt Scharpf.

Kürzlich haben die betroffenen Träger dem Leiter der Staatskanzlei einen Brief mit 3400 Unterschriften überreicht. Ihr Ziel: ein bayerischer Rettungsschirm für therapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Mittlerweile haben sich die Landtagsfraktionen der Grünen, von SPD und FDP mit einem gemeinsamen Antrag der Forderung angeschlossen.

