Wie helfe ich Obdachlosen im Allgäu?

Kälte kann für Menschen, die auf der Straße schlafen, lebensgefährlich sein. In der Region gibt es verschiedene Einrichtungen, die Obdachlose unterstützen.

08.11.2022 | Stand: 04:45 Uhr

In unserer Gesellschaft führen Obdachlose weitestgehend ein Schattendasein. Genaue Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland auf der Straße wohnen, existieren nicht. Auch für das Allgäu sind keine verlässlichen Angaben zu bekommen. Doch Fakt ist, dass es auch hier Obdachlose gibt. Und vor allem in der kalten Jahreszeit brauchen diese Menschen Unterstützung – von Hilfseinrichtungen, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern. Thomas Sprinkart, Leiter der Sozialarbeit beim Oberallgäuer Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), gibt Tipps, wie man Menschen in Not unterstützen kann.

In Notsituationen Hilfe holen „Nicht wegschauen“, sagt Sprinkart. Beim Verdacht, dass etwas nicht stimmt, solle man die Person ansprechen und nachfragen, ob Hilfe nötig sei. Bei einem medizinischen Notfall, etwa wenn ein Obdachloser regungslos bei Minusgraden auf dem Boden liegt, solle man den Rettungsdienst kontaktieren. Und das ist sogar Pflicht, denn unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Liegt kein medizinischer Notfall vor, aber eine Notsituation, könne auch die Polizei weiterhelfen. Wärmebusse wie in einigen Großstädten gibt es im Allgäu allerdings nicht.

Das Gespräch suchen Auch wenn der eine oder andere Berührungsängste haben mag, viele Obdachlose freuten sich über ein Gespräch. Oft reiche schon ein „Hallo“.

Respekt zeigen Niemand möchte aufgrund einer Notsituation verurteilt werden. „Deshalb sollte man Obdachlosen grundsätzlich auf Augenhöhe begegnen, Interesse zeigen und sie als Menschen wahrnehmen“, sagt Thomas Sprinkart.

Sinnvoll spenden Man sollte nur das weitergeben, was man auch selbst annehmen würde. Das gilt für Essen und Kleidung. Im Zweifel sollte man fragen, was der Betreffende brauchen kann. Spenden, um die Arbeit für obdachlose Menschen zu unterstützen, nehmen das Rote Kreuz sowie andere Hilfseinrichtungen in der Region entgegen.

Anlaufstellen in der Region Für Obdachlose gibt es beim BRK in Kempten eine Wärmestube sowie eine Übernachtungsstelle, wo Menschen in Not bis zu drei Nächte verbringen können. In Kaufbeuren und Memmingen betreibt der Katholische Verein für soziale Dienste (SKM) Wärmestuben, in denen es Essen und eine Duschmöglichkeit gibt. Zudem bietet die Bahnhofsmission am Kemptener und Lindauer Bahnhof Hilfe für Menschen in Not an.

