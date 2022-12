Weltmeisterschaft im Abseits: Viele Allgäuer lässt die WM 2022 kalt

Weihnachtsfeier statt Public Viewing, Straßenmusik statt Torjubel: Ein Streifzug durch Kempten zeigt, dass viele Allgäuer die Fußball-WM offenbar kalt lässt.

01.12.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Kommt Deutschland ins Achtelfinale? Das entscheidet sich am Donnerstag. Doch Fußball-WM mit Lebkuchen und Glühwein? Im Allgäu sorgt das Modell offenbar nicht für Begeisterung. So wird in Kempten bisher öffentlich nicht Fußball geschaut, sondern Glühwein getrunken. Flaggen und Trikots? Fehlanzeige. Stattdessen: Stille Nacht. Ein Streifzug durch eine Allgäuer Innenstadt zur Zeit der Fußball-Winter-WM.

Wo Fremde während Weltmeisterschaften sonst gemeinsam ihre Mannschaft anfeuern, herrscht jetzt: Leere. Im Kemptener Stifts-Biergarten etwa fallen Regentropfen von den Bäumen. Public Viewing ist kein Thema. Das Fußballfest nach drinnen zu verlegen, aber auch keine Option: Dort ist aufgrund der Weihnachtsfeier-Saison bereits alles voll, sagt Wirt Jürgen Berkmiller.

WM-Stimmung? Da lacht er nur. Es werde nicht mal nachgefragt, ob Spiele übertragen werden. Ähnlich ist es in anderen Kneipen – wenn überhaupt Fußball gezeigt wird, dann oftmals nur zu den Zeiten, in denen die Weihnachtsfeiern im Kalender eine Lücke lassen. Teilweise wird sogar mitten während des Spiels zugesperrt – wegen dieser Weltmeisterschaft werden die Öffnungszeiten nicht extra verlängert. „Die Stimmung ist bei Null“, sagt ein Wirt.

Keine Flaggen und Wimpel

Wer in WM-Sommern durch Allgäuer Innenstädte läuft, passiert Flaggen, Wimpel, jedes Geschäft, jedes Café, so scheint es, greift die Euphorie auf. Heuer zeigt sich ein anderes Bild. So ist Kempten weihnachtlich erleuchtet, von Fußball dagegen keine Spur. Es wimmelt von Lichterketten, dekorierte Weihnachtsbäume stehen in den Schaufenstern. Statt laut jubelnder Menschentrauben in Deutschland-Trikots hört man in den Gassen die Klänge von Straßenmusikern.

Das WM-Accessoire schlechthin bei Fußball-Feiern ist natürlich das Trikot der Nationalmannschaft. Doch diesmal herrscht nicht gerade T-Shirt-Wetter. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, glaubt Mario Auerbacher. Was der Inhaber eines Kemptener Bayern-Fanshops erlebt, steht wohl sinnbildlich für die im ganzen Allgäu mäßige WM-Stimmung: Er hat die DFB-Trikots bereits vor dem ersten Deutschlandspiel reduziert. Normalerweise geschehe das erst, nachdem die Mannschaft ausgeschieden ist. „Für die eigene Couch ist das Trikot den Menschen angesichts der Inflation zu teuer, draußen ist es dafür zu kalt und in die Kneipe trauen sich viele wegen Corona nicht“, sagt Auerbacher.

WM-Stimmung nicht einmal im Wettbüro

Während unseres Streifzugs durch die Innenstadt kommen wir sogar an einem Wettbüro vorbei, dem die WM nicht anzusehen ist. Flaggen? Quoten? Nein. Schließlich fällt ein Schaufenster auf, aus dem es Schwarz-Rot-Gold hervorblitzt: Luftschlangen, Ketten und Girlanden. Sie hängen in einem Eck, von Nikolaussocken und Mützen ins Abseits gedrängt. Die Verkäuferin sagt: „Viele interessieren sich nicht für die Fan-Artikel.“

