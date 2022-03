Wie lässt sich der Handel retten? „Eine Stadt muss sympathisch sein“

Die Bezirkschefin des Handelsverbandes beschreibt, welches Umfeld die Läden brauchen. Was sie sich von den Verbrauchern wünscht und wo sie ins Schwärmen gerät.

Mechthild Feldmeier läuft durch die Memminger Kalchstraße und lässt ihren Blick schweifen. Die 63-Jährige zählt auf: „Früher gab es hier einen Metzger und mehrere Bäckereien, ein Hemden-, ein Spielwaren- und ein Fotogeschäft, man konnte Obst und Gemüse kaufen und ich habe in dieser Straße sogar Klavierunterricht genommen.“ Heute ist all das verschwunden. Es gibt Leerstände in dieser Straße in der östlichen Memminger Altstadt und längst nicht mehr so viele Branchen wie früher.

Mechthild Feldmeier ist Geschäftsführerin eines Schuhhauses und Bezirksvorsitzende des Handelsverbandes. Wir haben uns mit ihr in Memmingen zu einem Spaziergang getroffen, um darüber zu sprechen, wie die verbliebenen Läden in den Innenstädten überleben können. Trotz der Konkurrenz draußen an der Peripherie, auf der Grünen Wiese. Trotz des florierenden Internet-Handels. Trotz der Einbußen, die Corona den Geschäftsleuten beschert.

Die Lage ist ernst

Und dass die Lage ernst ist, wird an diesem kalten und sonnigen Vormittag in Memmingen ganz deutlich. Wir sind inzwischen in der Fußgängerzone angekommen, an den sogenannten 1a-Lagen. Also dort, wo die Kundenfrequenz am höchsten ist. Doch auch hier gibt es leere Ladenlokale. Schnell geht es um ein Thema, das vielerorts polarisiert: Schadet oder hilft Autoverkehr im Zentrum den Städten? „Man muss auch an jene denken, die von auswärts kommen“, sagt die 63-Jährige. Auch der Kunde mit Auto soll sich willkommen fühlen.“ Natürlich sei es auch wichtig für Städte, einen möglichst guten Nahverkehr anzubieten: Aber man könne auch nicht das gesamte Umland anbinden.

Mechthild Feldmeier am Weinmarkt, mitten in der Memminger Altstadt. Derzeit verkehren dort noch Fahrzeuge, ab dem Jahr 2025 soll der Platz autofrei sein. Die Verkehrspolitik in der Innenstadt ist in vielen Kommunen ein Streitthema. Bild: Matthias Becker

Der Weinmarkt mitten in der Memminger Innenstadt ist geradezu ein Symbol für die widerstreitenden Meinungen in der Verkehrspolitik. Viele Jahre lang wurde darüber diskutiert, ob dieser Platz autofrei werden soll. Das Thema hat schon eine erkleckliche Zahl an OB- und Stadtratswahlkämpfen bereichert. Inzwischen wurde entschieden, dass auf dem Weinmarkt ab dem Jahr 2025 keine Autos mehr fahren sollen. Mechthild Feldmeier verweist darauf, dass andere große Plätze in Memmingen ja bereits den Fußgängern vorbehalten seien. Zum Beispiel der Marktplatz. Als wir dort ankommen, gerät sie ins Schwärmen: „Es ist wunderschön hier, mit den tollen Häusern und den Cafés. Diesen Platz kam man genießen und erspüren.“ Die viel beschworene Aufenthaltsqualität beschreibt Feldmeier so: „Eine Stadt muss sympathisch und einladend sein, eine Begegnungsstätte. Es gibt ja wirklich schöne Ecken in Memmingen.“

Das wünscht sie sich von manchen Kollegen

Doch Tatsache ist auch, dass ein Mega-Trend wie der Online-Handel solche Vorzüge häufig überdeckt. Sie würde sich manchmal wünschen, dass die Verbraucher „ihr Verhalten überdenken“, sagt Feldmeier. Schließlich sei es nicht gerade ökologisch, wenn jemand ein Paket bestellt und es dann wieder zurückschickt. Und dann gibt es da noch ein hausgemachtes Thema, das die 63-Jährige beschäftigt. Sie findet es schade, dass auch „manche kleinere Händler dem Stadtmarketing-Verein nicht beitreten“. Dabei sei es doch so wichtig, Kräfte zu bündeln: „Die Stadt muss sich als Ganzes begreifen.“ Denn hilfreich sei für die Innenstadt-Händler „alles, was Frequenz bringt“. Also große gemeinsame Aktionen wie das schon traditionelle „Memmingen blüht“.

Geschäft eröffnete 1944

Über eine Stunde sind wir nun in der Altstadt unterwegs und nähern uns wieder dem Ausgangspunkt, der Kalchstraße. Trotz aller Probleme wolle sie optimistisch nach vorne blicken, sagt Mechthild Feldmeier. Händler müssten „Service bieten, Nischen suchen und auch im Internet präsent sein. Der Kunde muss gerne in den Laden kommen“. Ihre eigene Familie stellt Durchhaltevermögen schon seit vielen Jahrzehnten unter Beweis. Feldmeiers Großeltern waren in den Kriegswirren von Essen nach Memmingen gekommen und hatten im Jahr 1944 in der Kalchstraße einen Laden eröffnet. Hier befindet sich noch heute das Schuhhaus Cornelius, das sich auf „Bequem- und Orthopädie-Schuhe“ spezialisiert hat. Feldmeier arbeitet im Familienbetrieb, seit sie 16 Jahre alt ist.

Und inzwischen ist auch klar, dass es bei Cornelius eine vierte Generation geben wird. Feldmeier hat das Geschäft an ihre 35-jährige Tochter Katharina übergeben. Auch wenn die Zeiten alles andere als einfach sind, geht es bei dem Memminger Traditionshaus weiter. Auf die Unterstützung ihrer erfahrenen Mutter kann die neue Chefin zählen: Sie werde noch ein paar Jahre mitarbeiten, kündigt Mechthild Feldmeier an. Die Tochter packt ihre neue Aufgabe mit viel Herzblut an: „Mein großer Traum wäre es, eine Filiale für Kinderschuhe zu eröffnen.“ Und so taugt die neue Chefin des Schuhhauses Cornelius auch als Beispiel dafür, dass der Handel in den Innenstädten noch nicht aufgegeben hat.



