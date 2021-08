Gold-Gewinnerin Lisa Brennauer: Diese Allgäuer Sporter waren zuvor bei Olympia erfolgreich

Lisa Brennauer sorgte für den Mega-Jubel im Allgäu: Sie holte in Tokio Gold mit dem Bahnrad-Vierer. Diese Allgäuer Sportler waren zuvor bei Olympia erfolgreich.

06.08.2021 | Stand: 23:14 Uhr

In einem spektakulären Finale spurtete der deutsche Bahnrad-Vierer mit Lisa Brennauer bei den Olympischen Spielen in Tokio zur Gold-Medaille. Gleichzeitig fuhr sie drei Mal Weltrekord. Jetzt wurde die 33-Jährige in ihrer Heimatgemeinde Durach empfangen.

Damit steht Brennauer in der ersten Reihe Allgäuer Sportler. Gold bei Sommer-Spielen gab es erst zwei Mal für Sportler aus Kempten und dem Oberallgäu: 1972 für Gerhard Auer (geb. in Teplá, Tschechien, später TSV Kottern/Rudern, Vierer mit Steuermann/1972 in München) und für Bernd Kannenberg (geb. in Königsberg, Ostpreußen/später Sportfördergruppe in Sonthofen/50-km-Gehen 1972 in München). Als Allgäuerin gilt auch Melanie Leupolz. Die Frau aus Ratzenried bei Wangen holte 2016 mit der Frauen-Fußballnationalmannschaft den Olympia-Sieg für Deutschland (Lesen Sie hier: Das Allgäu verneigt sich vor Lisa Brennauer).

Großer Empfang für Lisa Brennauer im Duracher Fußball-Stadion. Bild: Ralf Lienert

Olympia: Noch mehr Medaillen für Allgäuer Sportler

Bronzemedaillen bei olympischen Spielen holten Gerhard Wucherer (Kempten/4 x 100-Meter-Staffel 1972 in München), Karl-Heinz Riedle (Weiler-Simmerberg/Fußball 1988 in Seoul) und Helena Fromm (geb. in Oeventrop, NRW/später Sportfördergruppe Sonthofen/Taekwondo 2012 in London, England).

Olympia-Medaillen im Allgäu: eigentlich eher im Winter

Gold bei Winter-Spielen holten sich: Michael Greis ( Nesselwang/Biathlon Einzel, Massenstart und Staffel 2006 in Turin), Katja Seizinger (geb. in Datteln, NRW/später SC Halblech/Jeweils Abfahrt 1994 in Lillehammer und 1998 in Nagano sowie Kombi 1998 in Nagano), Thomas Müller (geb. in Aschaffenburg/später SC Oberstdorf/Nordische Kombination Teamwettbewerb 1988 in Calgary), Franz Keller (Nesselwang/Nordische Kombination 1968 in Grenoble), Heidi Biebl (Oberstaufen/Abfahrtslauf 1960 in Squaw Valley), Ossi Reichert (Gunzesried/Riesenslalom 1956 in Cortina d’Ampezzo) und Christl Cranz-Borchers (geb. in Brüssel/später Oberstaufen/alpine Kombination 1936 in Garmisch-Partenkirchen).

Bereits im Vorkampf der 4000 Meter Mannschaftsverfolgung bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio knackten die deutschen Frauen mit Lisa Brennauer einen lange bestehenden Weltrekord. Bild: Sebastian Gollnow, dpa

Die Radsportlerin aus Durach reißt vor Freude noch auf dem Rad die Hand nach oben, die Zuschauer im Izu Velodrome jubeln. Bild: Sebastian Gollnow, dpa

Im atemberaubenden Finale siegte das deutsche Bahnrad-Quartett auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in der Weltrekordzeit von 4:04,242 Minuten gegen Großbritannien und sichert sich die Olympische Goldmedaille. Bild: Thibault Camus, dpa

Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger (l-r) feiern bei der Siegerehrung die erste Goldmedaille im Bahn-Ausdauerbereich der Frauen seit Petra Rossner 1992 in Barcelona. Bild: Thibault Camus, dpa

"Wir haben versucht, an uns zu arbeiten und Schritt für Schritt immer schneller zu werden. Wir hatten da was aufzuholen. Umso schöner, dass die Lücke immer kleiner wurde", berichtet Brennauer von dem mühsamen Weg zum olympischen Gold. Bild: Sebastian Gollnow, dpa

