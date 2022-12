Preissteigerungen: So funktionert der Strommarkt.

Wenn die regionalen Versorger Strom einkaufen, spielen viele Faktoren eine Rolle – auch der Wetterbericht. Experten erklären, warum die Preise so massiv steigen.

09.12.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Licht anschalten, Wäsche waschen, Handy aufladen: Wir alle nutzen täglich Strom – und der wird immer teurer. Kaum ein Produkt ist heuer im Preis stärker gestiegen, gleichzeitig ist kaum ein Markt so kompliziert und vielschichtig wie der Strommarkt. Portfolio-Manager Christian Wieser und Holger Kemp, Leiter Trading, sind bei den Lechwerken (LEW) zusammen mit einem ganzen Team für die Beschaffung von Energie zuständig – und erläutern die aktuelle Lage.

Wo kaufen Versorger den Strom für ihre Kunden?

Die Lechwerke erwerben Strom bei Energiehändlern auf den Großhandelsmärkten, zudem gibt es die europäische Strombörse in Leipzig. Um kurzfristige Preisschwankungen an den Energiemärkten abzufedern und Preisspitzen zu umgehen, wird der Strom für Privathaushalte in der Regel zwei bis drei Jahre im Voraus in Teilmengen eingekauft – jeweils zu möglichst günstigen Preisen. Dabei wird hochgerechnet, wie viele Kunden es zu einem bestimmten Zeitpunkt vermutlich geben wird und wie viel Strom sie voraussichtlich brauchen. Für Privathaushalte und kleinere Betriebe wird der Verbrauch anhand eines sogenannten Standardlastprofils prognostiziert. Für die Industrie sind solche standardisierten Hochrechnungen nicht möglich – etwa weil die Auftragslage von Firmen nicht immer gleich ist und der Stromverbrauch entsprechend schwankt. Deshalb gibt es hier andere Beschaffungsstrategien. Grundsätzlich werden langfristige Einkäufe am sogenannten Terminmarkt getätigt. Am Spotmarkt dagegen können die Versorger kurzfristig Strom beschaffen.

Warum sind die Preise so stark gestiegen?

Entscheidender Faktor war der Angriff Russlands auf die Ukraine. Mit dem Ende der russischen Gaslieferungen stieg der Handelspreis für Gas massiv und beeinflusste auch den Strompreis. Auf dem Langfristmarkt kostete die Megawattstunde Strom zwischen 2012 und 2020 im Jahresdurchschnitt in der Regel etwa 50 Euro. Heuer sind es etwa 300 Euro – an einzelnen Tagen waren es sogar weitaus mehr. Am 29. August dieses Jahres etwa kostete die Megawattstunde Strom zeitweise etwa 1000 Euro. Die Energiemärkte sind weiter starken Schwankungen unterworfen, an einem Tag können sich die Preise um mehrere hundert Euro verändern.

Wie hängen Gas- und Strompreise zusammen?

„Gas ist derzeit das preisgebende Element am Strommarkt“, sagt Kemp. Das liegt am Merit-Order-Prinzip. Es funktioniert so: Auf dem Strommarkt bieten die Erzeuger Strom zu einem jeweils für sie kostendeckenden Preis an. Am günstigsten sind in der Regel erneuerbare Energien. Reicht deren Angebot nicht aus, um die nachgefragte Energiemenge zu decken, kommen nach und nach teurere Kraftwerke an die Reihe – solange, bis das Angebot den Bedarf komplett deckt. Verkauft wird der Strom dann letztlich nicht zum individuellen Preis der Kraftwerke, sondern die teuerste Stromquelle bestimmt den Preis für alle Kraftwerke – aktuell ist das Gas.

Welche Faktoren spielen beim Einkauf eine Rolle?

Ein Beschaffungsteam wie das bei den Lechwerken muss viele Aspekte im Blick behalten. „Wir verfolgen die Nachrichten und informieren uns täglich über die weltpolitische Lage“, sagt Wieser. „Dann schätzen wir ab, inwieweit neue Entwicklungen den Markt beeinflussen.“ Auch der Wetterbericht ist wichtig. Wind und Sonne wirken sich heute direkt auf den Strompreis aus, auch die langfristige Wasserführung in den Flüssen spielt eine Rolle.

Wie setzt sich der Strompreis zusammen?

Lange Zeit machten beim Haushaltsstrom Steuern und Abgaben für den Kunden etwa die Hälfte des Preises aus – beispielsweise Strom- und Mehrwertsteuer. Mittlerweile hat sich das geändert. Nach Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kostete im zweiten Halbjahr 2022 eine Kilowattstunde Strom in Deutschland für den Privatkunden durchschnittlich 40,07 Cent – 20,64 Cent davon mussten für Beschaffung und Vertrieb gerechnet werden. 8,08 Cent entfielen auf die Nutzung des Versorgungsnetzes, 6,40 Cent auf die Mehrwertsteuer und 2,05 Cent auf die Stromsteuer. Den Rest machten sonstige Steuern und Abgaben aus. Zum Jahreswechsel ziehen die Preise bei vielen Anbietern weiter an.

Wann sinken die Preise wieder?

„Das kann niemand sagen, dafür bräuchte man eine Glaskugel“, sagt Kemp. Eines scheint klar: Absehbar werden sich die Kunden aller Anbieter auf ein höheres Preisniveau einstellen müssen.

