Wie sparen die Menschen im Allgäu? Eine Umfrage

Geld sparen scheint in Zeiten der Energiekrise wichtiger denn je. Fünf Menschen aus dem Allgäu verraten, wie sie mit den gestiegenen Preisen umgehen.

18.10.2022 | Stand: 16:45 Uhr

Preissteigerungen so weit das Auge reicht: Lebensmittel werden teurer, Gas wird teurer, Strom wird teurer, die Mieten steigen. Überall machen sich die Menschen Gedanken, an welcher Stelle sie am meisten sparen können, was sie unbedingt brauchen und worauf sie am ehesten verzichten können - auch im Allgäu. In Kempten haben einige Einheimische verraten, was sie tun, um zu sparen.

"Die Preise für Lebensmittel sind der Wahnsinn"

Rafael Grasso, 36, Kempten: "Mit drei Kindern ist Sparen nicht so einfach. Meine Frau und ich geben ihnen selbstgemachte Brotzeit in die Schule mit, jeden Tag Croissants und Butterbrezeln zu kaufen, wäre viel zu teuer. Meine Frau backt das Brot sogar selbst, das ist günstiger. Die Preise für Lebensmittel sind der Wahnsinn. Leider können wir die Kindern nicht in irgendwelche Sportvereine schicken, da geht einfach zu viel Geld drauf, das wir lieber zur Seite legen. Und in den Urlaub fahren wir nur noch mit dem Wohnmobil, so fallen die Kosten für Hotels weg."

Für Rafael Grasso ist Sparen mit drei Kindern gar nicht so einfach. Bild: Luca Riedisser

Verzicht auf Alkohol und Süßigkeiten: "So könnten viele Menschen sparen"

Tülay Bilge, 60, Kempten: "Ich verzichte, so gut es geht, auf das, was ich nicht wirklich brauche, zum Beispiel Kleidung oder irgendwelche Haushaltsartikel. Am meisten Geld gebe ich für Nahrungsmittel aus, aber auch hier spare ich: Kein Alkohol und nur selten mal eine Nascherei. So könnten viele Menschen sparen. Außerdem versuche ich, beim Einkaufen auf Angebote zu achten und gleichzeitig regionale und Bio-Produkte zu kaufen - das ist schon eine Herausforderung."

Tülay Bilge verzichtet auf Dinge, die sie nicht wirklich braucht. Bild: Luca Riedisser

In nachhaltige Technik investieren, um zu sparen

Bettina Bayer, 36, Wildpoldsried: "Mein Mann und ich haben umgerüstet auf LED Lampen und Bewegungsmelder in den Gängen. Wir überlegen auch, uns ein intelligentes Thermostat für die Heizung zuzulegen, damit wir nur dann heizen, wenn wir es auch wirklich brauchen. Und ich habe jetzt überall Steckdosenleisten, die man abschalten kann: im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad. So muss ich die Geräte nicht immer einzeln ausstecken, sondern nur einen Knopf drücken." (Lesen Sie dazu auch: So können Verbraucher Energie und Geld sparen)

Bettina Bayer hat im Haushalt einiges geändert, um ein bisschen Geld auf die Seite zu bekommen. Bild: Luca Riedisser

Auf das Auto zu verzichten, ist für das Ehepaar Wolf kein Problem - sie wohnen direkt in Kempten

Stephan Wolf, 70, Kempten: "Am Abend drehe ich die Heizung im Bad auf, dann ist es in der Früh warm genug und ich kann sie wieder abdrehen. Im Wohnzimmer mache ich es genau andersrum. Und nie über 22 Grad. Seitdem alles so teuer geworden ist, steigen meine Frau und ich auch nicht bei jeder Kleinigkeit ins Auto - auch wenn es ein E-Auto ist. Wir gehen mehr zu Fuß, zum Glück wohnen wir in der Stadt und haben generell keine Geldprobleme. Beim Gedanken an die Menschen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, werde ich traurig."

Stephan Wolf und seine Frau fahren kaum noch mit dem Auto. Bild: Luca Riedisser

"Weniger": So lautet das Motto von Cristina-Mariuta Tudosie

Cristina-Mariuta Tudosie, 42, Kempten: "Ich sage einfach mal 'weniger': Weniger einkaufen, weniger waschen, weniger heizen, weniger lang das Licht anlassen. Mein Mann und ich versuchen, überall ein wenig einzusparen, aber es ist schwer, weil wir diese Dinge eben brauchen. Beim Einkaufen achte ich auf Angebote und ich koche selbst. Am besten eine Suppe, die gleich für zwei bis drei Tage reicht - das rentiert sich richtig."

Das geflügelte Wort bei Cristina-Mariuta Tudosie und ihrem Mann: "Weniger". Bild: Luca Riedisser

