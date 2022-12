Inflation und Energiekrise belasten die Menschen. Doch nach einem Tief geht es meist wieder bergauf. Zwei Senioren, die viele Krisen erlebt haben, erzählen.

Coronapandemie, Ukrainekrieg, Inflation und Energiekrise. Viele Menschen machen sich derzeit Sorgen, wie es weitergehen soll. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? „Man muss immer die Hoffnung haben, dass es wieder besser wird“, sagt Rudi Schaidnagel. Der 87-Jährige lebt genau wie Hedy Kaftan (84) im Seniorenzentrum in Durach ( Oberallgäu). Die beiden haben schon viele Krisen überstanden – und wissen, dass auch immer wieder gute Zeiten kommen.

Von Beginn an in einer Krise

Angefangen hat das Leben von Schaidnagel und Kaftan im Krieg. Das prägt sie noch immer. „Wenn ich Sirenen höre, denke ich bis heute an den Alarm, als feindliche Flugzeuge unterwegs waren“, sagt Schaidnagel. Er kommt aus Kempten, als der Zweite Weltkrieg vorbei war, war er zehn Jahre alt. Als ältestes von sechs Kindern musste er seiner Mutter viel helfen – der Vater war schließlich an der Front. Es mangelte an fast allem. „Ich hatte nicht einmal Straßenschuhe. Zur Schule ging ich mit Hausschuhen, über die ich Stiefel von meinem Vater gezogen habe.“

Eine der ersten Erinnerungen von Hedy Kaftan spielt sich im gut 600 Kilometer entfernten Duisburg ab, wo sie 1938 geboren wurde. „Ich weiß noch, wie mein Opa mich als kleines Kind auf dem Arm hatte und wir beobachtet haben, wie die ersten Bomben auf die Stadt fielen. Es war unheimlich laut.“ Auf ihrem Schulweg musste sie sich als Sechsjährige immer wieder in einem Graben vor Tieffliegern verstecken. „Da lagen wir dann im Dreck, mit dem Gesicht nach unten, und haben gehofft, dass die Piloten uns nicht sehen.“

"Manches sit auch Jammern auf hohem Niveau"

Wirken die Probleme heute in Deutschland im Vergleich dazu nicht beinahe nichtig? „Nein“, finden die beiden. „Ich kann verstehen, dass die Menschen sich Sorgen machen“, sagt Schaidnagel. „Ich mache mir auch Gedanken über die derzeitige Situation“, bestätigt Kaftan. Und doch sagt sie: „Manches ist auch Jammern auf hohem Niveau.“

Nach dem Krieg wurde es nicht von heute auf morgen besser. „Das ging Stück für Stück“, sagt Schaidnagel. Ein entscheidendes Ereignis war die Währungsreform 1948. „Plötzlich gab es wieder Waren in den Schaufenstern. Ich konnte mir davor nicht vorstellen, dass man in einen Laden gehen und Bonbons kaufen kann.“ Für Hedy Kaftan waren vor allem Bananen und Orangen eine Besonderheit – sie hatte nie zuvor welche gesehen.

Ölkrise und autofreie Sonntage

Es ging also bergauf. Generell sind sich der Kaufmann und die Sozialarbeiterin einig: Persönliche Erlebnisse sind in der Regel prägender als die weltpolitische Lage. Auf die Öl- und Wirtschaftskrise in den 1970ern blicken die beiden Senioren heute sogar mit einem Schmunzeln zurück. Sie denken dabei weniger an Kurzarbeit oder Inflation, sondern viel mehr an die autofreien Sonntage: „Leute gingen auf der Autobahn spazieren“, sagt Kaftan.

Für Schaidnagel hielt diese Zeit sogar eine ganz besonders schönes Ereigniss bereit: Seine schwangere Frau brachte im Krankenhaus einen Sohn zur Welt. Deswegen durfte er, trotz Verbot, mit dem Auto unterwegs sein. Überhaupt zählen die Geburten seiner Söhne für ihn zu den wichtigsten Augenblicken.

"Man darf auch mal sagen: Rutsch mit doch den Buckel runter"

Über die Jahre haben Hedy Kaftan und Rudi Schaidnagel jeder für sich vor allem eines gelernt: „Am Ende sind manche Dinge gar nicht so wichtig wie gedacht.“ Als Beispiel nennt Hedy Kaftan den Stress, den man sich im Beruf macht. „Auch ich habe mich zum Teil unter Druck gesetzt, wollte alles richtig machen. Manchmal wäre mehr Gelassenheit ganz gut gewesen.“ Und sie fügt hinzu: „Man darf auch mal sagen: Rutsch mir doch den Buckel runter.“

"Aus schlechten Dingen kann auch Gutes entstehen"

Welchen Rat haben die beiden für jüngere Menschen? „Jammern bringt nichts“, sagt Schaidnagel. „Man darf sich auch mal ausheulen, sollte dann aber wieder anpacken“, bekräftigt Kaftan. Und sie betont: „Aus schlechten Dingen kann auch Gutes entstehen, das man zunächst gar nicht im Blick hatte.“

Vor einigen Jahren musste die 84-Jährige ihre Wohnung aufgeben – der Vermieter hatte Eigenbedarf angemeldet. Sie war entmutigt und dachte: „Um Gottes Willen, wie soll es nun weitergehen?“ Letztlich führte diese Situation dazu, dass sie 2014 ins Seniorenzentrum nach Durach zog, wo sie sich sehr wohl fühlt. Schaidnagel lebt dort ebenfalls seit 2014 und bezeichnet das als großes Glück: „Hier wird man geachtet und sogar ein bisschen verwöhnt.“ Zum Umgang mit Krisen sagt er: „Nach Regen scheint wieder die Sonne.“