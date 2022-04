So viele Geflüchtete aus der Ukraine sind derzeit im Allgäu

Wie viele Ukraine-Flüchtlinge sind derzeit im Allgäu? Und was sind ihre Pläne? Bleiben sie - oder ist das Allgäu nur Zwischenstation? Ein aktueller Überblick.

08.04.2022 | Stand: 06:09 Uhr

Die Fluktuation von ukrainischen Geflüchteten im Allgäu ist hoch. Während in der vergangenen Woche knapp 1000 Menschen vor dem Angriffskrieg Russlands in die Region flüchteten, sind zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer weitergezogen.

„Manche Geflüchtete kommen auf der Durchreise bei uns an“, sagt Eva Büchele, Sprecherin des Unterallgäuer Landratsamtes. Etwa 65 Menschen registrierten sich in der vergangenen Woche in dem Landkreis, aber ebenso viele machten sich auf den Weg in benachbarte Kreise oder in andere europäische Länder. Insgesamt sind derzeit etwa 4800 Geflüchtete bei Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten angemeldet.

Landratsamt Ostallgäu: Weiter von Dunkelziffer ausgehen

Franziska Springer, Sprecherin des Oberallgäuer Landratsamtes, sagt: „Da ukrainische Geflüchtete nicht verpflichtet sind, sich unmittelbar zu melden, ist hier weiter von einer Dunkelziffer auszugehen.“ Neben einer Notunterkunft und zahlreichen Privathaushalten, bei denen Flüchtlinge unterkommen, habe der Landkreis nun auch ein ehemaliges Hotel als Unterkunft hergerichtet. Viele Geflüchtete nehmen laut Springer bereits an Deutsch-Kursen teil.

Bilderstrecke

Tote, Trümmer,Trauer: Was die russischen Angreifer in der Ukraine hinterlassen

1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa 2 von 16 Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa 3 von 16 Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa 4 von 16 Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 5 von 16 Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa 6 von 16 Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 7 von 16 Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa 8 von 16 Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa 9 von 16 Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa 10 von 16 Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 11 von 16 Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa 12 von 16 Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 13 von 16 Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 14 von 16 Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa 15 von 16 Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa 16 von 16 Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa

Ukraine-Flüchtlinge in Kempten: „Die Hallen sind leer“

In Kempten ist es laut einer Sprecherin der Stadt das Ziel, dass die Geflüchteten nicht länger als 48 Stunden in den Turnhallen bleiben müssen, in denen viele zunächst untergebracht werden: „Aktuell sind die Hallen leer.“ Noch gebe es in Kempten ausreichend Kapazitäten für die Aufnahme. Dagegen heißt es bei der Stadt Memmingen, dass man an Grenzen stoße. Es gehe nun auch darum, private Gastgeber „wieder zu entlasten“.

Kaufbeuren: Pro Woche kommt ein Bus mit Ukraine-Geflüchteten an

In Kaufbeuren kommt pro Woche ein Bus mit Flüchtlingen an, sagt der Sozialreferent Markus Pferner. Die Stadt suche auch weiterhin nach Gastfamilien. Im Kreis Ostallgäu wurden laut Landratsamt bereits mehrfach Geflüchtete angekündigt, doch dann sei niemand gekommen.„Es braucht funktionierende Verteilungsstrukturen auf Bundesebene“, fordert die dortige Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Lesen Sie auch

Über 3800 Ukraine-Flüchtlinge sind im Allgäu angekommen - Hier hakt es noch bei der Koordination Verteilung von Flüchtlingen im Allgäu

Lesen Sie auch: Tagebuch aus der Ukraine