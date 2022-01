Frostige Aussichten: So kalt wirds am Wochenende im Allgäu

Die Temperaturen im Allgäu sinken und erreichen am Freitag einen Tiefpunkt. Doch Autofahrer sollten auch am Wochenende vorsichtig sein. Der Überblick.

07.01.2022 | Stand: 16:12 Uhr

Aktuell schneit es überall im Allgäu, nur vereinzelt kommt leicht die Sonne heraus. Doch wie sieht das Wetter fürs Wochenende aus?

Wetter im Allgäu am Wochenende: Aktuelle Vorhersage für Freitag

Das Wochenende bringt dem Allgäu viel Neuschnee und wenig Sonne. Sturm und Regen sorgen in Teilen der Region für trübe Aussichten. Zudem droht Glatteis. Am Freitag verbreiten sich zunehmend in der Region Frost und Glätte. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt; nur vereinzelt tun sich Lücken hervor.

Zudem kommt es vor allem im westlichen Allgäu nachts zu kräftigem Schneefall. Die Temperatur sinkt bis auf -4 Grad. In einigen Alpentälern wird es bis -8 Grad kalt. Wer auf den Straßen unterwegs ist, muss mit Glätte rechnen.

So wird das Wetter am Samstag im Allgäu

Der Samstag startet weiterhin stark bewölkt. Bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt schneit es weiterhin. Am Alpenrand kommt jedoch die Sonne heraus. Am Nachmittag her dagegen lockert sich das Wetter vom Westen her immer mehr auf. Die Temperaturen liegen bei maximal -1 bis zu vier Grad. Regional treten starke Windböen aus Südwesten auf.

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) 4 von 9 Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) 5 von 9 So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Bild: Ole Spata, (Symbolbild) 8 von 9 Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

Auch in der Nacht schneit es. Der Schnee geht in tieferen Lagen allerdings in Regen über, weswegen Glatteis auftreten kann. Nachts erreicht die Temperatur Tiefstwerte zwischen 3 und -3 Grad; -6 Grad sogar in den östlichen Alpentälern. (Lesen Sie auch: Blitzeis ist eine tückische Gefahr im Winter - das müssen Autofahrer im Allgäu beachten)

Aktuelle Wettervorhersage für Sonntag

Lesen Sie auch

Vorpommern bisher mit größten Chancen auf weiße Weihnachten

Auch der letzte Wochenendtag präsentiert sich regnerisch und trüb. Sonne sieht man kaum. Stattdessen gibt es regional schauerartigen Niederschlag und zum Teil stürmische Windböen. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 Metern. Vor allem in Alpennähe wird es weiß. Dennoch wird es tagsüber milder: Die Höchstwerte schwanken im Allgäu zwischen 0 und 6 Grad. (Lesen Sie auch: Frieren in der Sonne: So war das Wetter 2021 in Kaufbeuren)

In der Nacht zum Montag bleibt es wolken- und schneereich.Vor allem entlang der nördlichen und östlichen Mittelgebirge und an den Alpen schneit es. Vereinzelt in der Region können Regenschauer auftreten. Die Temperaturen kühlen nachts auf 2 bis -3 Grad ab-. Auch am Sonntag gilt Glättegefahr. Doch die neue Woche beginnt zumindest wieder mit etwas mehr Sonnenschein.