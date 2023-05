Wetterexperte: "Die meisten sind froh, wenn die Eisheiligen ausfallen"

Viel Regen, etwas Auflockerungen am Samstag und kühle Temperaturen: Fallen die Eisheiligen im Allgäu in diesem Jahr aus? Wir haben einen Wetterexperten gefragt.

In der Zeit vom 11. bis 15. Mai stehen auch im Allgäu die Eisheiligen an. Wird das Wetter in den nächsten fünf Tagen noch einmal richtig eisig? Der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de gibt einen Ausblick.

Wie wird das Wetter zu den Eisheiligen im Allgäu?

Wie zu den Eisheiligen üblich, zieht relativ viel kalte Luft aus dem Norden ins Allgäu, sagt Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Allerdings komme in diesem Jahr warme und feuchte Luft von Südosten her in die Region. Diese Luftmassen legen sich über die kalte Luft aus dem Norden.

Der Meteorologe blickt auf die kommenden Tage: "Am Donnerstag, 11. Mai, gibt es im Allgäu viel Regen. Bei höchstens acht Grad sind das zumindest gefühlt Eisheilige. Am Freitag und am Wochenende werden es etwa 14 Grad, es bleibt aber feucht." Nur am Samstag, 13. Mai, könne es Auflockerungen geben und ein paar Stunden keinen Regen.

Am Sonntag, 14. Mai, und Montag, 15. Mai, ziehe der nächste Regen auf. "Über die Alpen kommt der nächste Regen ins Allgäu. Die Regenwolken prallen gegen die Alpen und regnen sich dort ab." Insgesamt erwartet das Allgäu zu den Eisheiligen eine sehr ungemütliche Wetterlage, fasst Schmidt zusammen.

Fallen die Eisheiligen in diesem Jahr also aus?

Der Meinung ist Schmidt nicht: "Von den Tiefsttemperaturen für diese Jahreszeit her können wir schon von Eisheiligen sprechen. Auch die kühle Luft aus dem Norden spricht dafür." Aber in diesem Jahr komme eben die feuchte und warme Luft aus Südosten dazu.

Waren die Eisheiligen früher anders?

"Eisheilige sind auch früher nicht in jedem Jahr aufgetaucht", erklärt Schmidt. Die Wetterregel zu den Eisheiligen sei aus der Beobachtung entstanden, dass es in der Zeit vom 11. bis zum 15. Mai einfach häufiger wieder kühler werde. Ein ähnliches Beispiel sind die Siebenschläfer sagt der Meteorologe: "Wenn es am Siebenschläfertag regnet, bedeutet es nicht, dass es die kommenden sieben Wochen durchregnen wird." Die Wahrscheinlichkeit für einen feuchten Sommer sei einfach höher.

Wenn es in diesem Jahr wahrscheinlich keinen Bodenfrost geben werde, sei die Wahrscheinlichkeit trotzdem höher, dass es in den kommenden Tagen kühler werde. Für die Landwirte und Gärtner bedeuten die Eisheiligen nach wie vor, dass empfindliche Pflanzen noch nicht ausgepflanzt werden sollten. Gerade in höheren Lagen wie im Allgäu könne es kühler werden.

Welche Auswirkungen hat das Wetter an den Eisheiligen 2023?

Nach wie vor würden die Eisheiligen eine Frist setzen, bis wann man beim Pflanzen im Garten vorsichtig sein sollte, erklärt Schmidt. "Die meisten Leute sind froh, wenn die Eisheiligen ausfallen." Auswirkungen auf das Klima hätten die diesjährigen Eisheiligen nicht.

Wie verlässlich sind andere Bauernregeln?

