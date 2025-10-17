Wann kommt der erste Schnee ins Allgäu? Ein Meteorologe gibt eine Einschätzung ab

Im Allgäu ist es nicht ausgeschlossen, dass auch mal im September der erste Schnee fällt. Der gebürtige Sonthofener Diplom-Meteorologe Joachim Schug erinnert sich: Am 22. September 1979 fielen in Oberstdorf sieben und in Kempten ein Zentimeter Schnee. Und im höher gelegenen Balderschwang gab es häufig noch Neuschnee im Juni – oder auch mal am 18. August 1963: Damals schneite es drei Zentimeter, so Schug. Ein Wintereinbruch mit Schnee steht der Region aber erstmal nicht bevor. „Allererste längerfristige Hochrechnungen deuten erste, vorübergehende Schneefälle bis in tiefere Lagen zwischen 7. und 11. November an“, sagt Schug. Längere Kälteperioden mit Schneedecke seien demnach Ende Januar und im Februar möglich.
Wie wird das Wetter im Allgäu?
