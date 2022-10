"So viele Anfragen wie noch nie": Wer kann im Allgäu eigentlich Fernwärme nutzen?

Der Abfallzweckverband (ZAK) nutzt Hitze, die bei der Müllverbrennung entsteht. Viele wollen wegen der Energiekrise wechseln. Doch es gibt eine große Hürde.

17.10.2022 | Stand: 06:12 Uhr

Angesichts der drastisch gestiegenen Preise für Öl und Gas liebäugeln viele Verbraucherinnen und Verbraucher im Allgäu mit einer günstigeren und sicheren Heizform: Fernwärme, die bei der Müllverbrennung entsteht. Einziger Anbieter im Allgäu ist die Energie GmbH des Zweckverbands für Abfall Kempten (ZAK). Sie versorgt in Kempten umgerechnet knapp 26.000 Zwei-Personen-Haushalte mit Fernwärme. „Wir erhalten derzeit so viele Anfragen wie noch nie“, sagt Geschäftsführer Christoph Lindermayr.

Was ist Fernwärme?

Darunter versteht man die Lieferung von Wärme zur Beheizung von Gebäuden sowie zur Versorgung mit Warmwasser. Fernwärme entsteht in Kraftwerken als Zusatzprodukt bei der Stromerzeugung in Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Über ein Rohrleitungssystem gelangt die Wärme direkt zum Verbraucher.

Wie produziert der ZAK Fernwärme?

Durch Müllverbrennung, 24 Stunden am Tag. Einerseits wird mit der entstehenden Hitze Wasser aufgeheizt. Es entsteht Dampf, mit dem Turbinen zur Stromerzeugung betrieben werden. Der Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Mit dem Abdampf der Turbine wird zugleich heißes Wasser für die Fernwärme produziert, die in das Fernwärmenetz gepumpt wird. „Wir verbrennen pro Jahr 150.000 Tonnen Restmüll unter anderem aus Kempten sowie den Landkreisen Oberallgäu und Lindau“, sagt Lindermayr. Damit würden 176 Millionen Kilowattstunden Fernwärme produziert. „Für die gleiche Menge würde man 19,3 Millionen Liter Öl oder 19,3 Millionen Kubikmeter Gas benötigen.“ Wer Fernwärme bezieht, benötigt keinen Heizungskessel, sondern lediglich einen Wärmetauscher, über den die Wärme an das Gebäude übergeben wird.

Kommt die ZAK-Fernwärme völlig ohne Gas und Öl aus?

Fast. Um den überdurchschnittlichen Wärmebedarf an sehr kalten Wintertagen abzudecken, betreibt der ZAK eine sogenannte „Spitzenlast-Heizzentrale“. Für den kurzfristigen Bedarf stehen fünf Gas- beziehungsweise Ölkessel bereit. „Pro Jahr werden damit knapp sechs Prozent unserer Fernwärme gewonnen. 94 Prozent entstehen bei der Müllverbrennung.“

Kann ich einfach so auf ZAK-Fernwärme umsteigen?

Nein. Ein Wechsel ist aus technischen Gründen in den meisten Fällen nicht möglich. Grund: Wer Fernwärme nutzen möchte, muss direkt am ZAK-Fernwärmenetz angeschlossen sein. Und das gibt es nur in Kempten. Seine Länge beträgt etwa 50 Kilometer; es versorgt Industrie- und Gewerbebetriebe, Kliniken und Wohnanlagen. „Wer auch nur 50 Meter von unseren Rohrleitungen entfernt liegt und einen Anschluss haben möchte, muss mit Kosten von 130.000 Euro rechnen. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn“, rechnet Lindermayr vor. Anders kann die Lage bei Großprojekten sein. Aktuelles Beispiel: Im Kemptener Stadtteil Thingers werden Wohnanlagen auf Betreiben der Sozialbau an das Netz angeschlossen. 1200 Wohnungen werden dort künftig Fernwärme beziehen.

Gibt es im Allgäu nur Fernwärme aus dem Müllheizkraftwerk?

Nein. Fernwärme kann beispielsweise auch in kleineren Biomasse-Kraftwerken produziert und über kleinere Netze verteilt werden. Solche Anlagen gibt es beispielsweise in Sonthofen, Immenstadt Scheidegg und im Kleinwalsertal. „Auch einige Allgäuer Gemeinden haben das bereits oder sind am Thema dran“, sagt ZAK-Projektleiter Xaver Wagner. Der Zweckverband für Abfall Kempten stehe dabei beratend zur Seite.