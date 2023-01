Im Namen des Volkes: So kann man im Allgäu Schöffe werden

Derzeit werden in der Region Laienrichter gesucht. "Die Menschlichkeit steht im Mittelpunkt", sagt eine erfahrene Schöffin. Warum das Ehreanmt so wichtig ist.

23.01.2023 | Stand: 18:22 Uhr

Freispruch oder Strafe, vielleicht sogar Haft? Mit Bewährung oder ohne? Am Ende jeden Prozesses steht das Urteil – das im Namen des Volkes ergeht. Bei vielen Verhandlungen an Amts- und Landgerichten entscheiden daher nicht nur Berufsrichter über das Schicksal der Angeklagten, sondern auch Ehrenamtliche: Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Zeit von 2024 bis 2028 gewählt. Auch im Allgäu werden ehrenamtliche Richterinnen und Richter gesucht. Wer Interesse hat, kann sich bei den jeweiligen Kommunen bewerben. Verbände, Parteien oder Vereine können aber auch Personen vorschlagen. Letztlich entscheiden Wahlausschüsse an den jeweils zuständigen Gerichten, wer zum Schöffen ernannt wird und die verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt.

Schöffen erzählen von ihrer Arbeit

„Das Strafrecht ist ein Bereich, den viele nur aus Büchern oder aus dem Fernsehen kennen, aber die Realität sieht anders aus“, sagt Daniela Eger-Popp. In ihrem Ehrenamt als Schöffin hat die 53-Jährige vor allem gelernt, wie unterschiedlich das Strafmaß für ein und dieselbe Straftat sein kann. „Mich hat im positiven Sinne erstaunt, wie sehr auf die persönliche Situation der Angeklagten eingegangen wird“, sagt sie.

„Am Stammtisch, wenn man von einem Fall nur wenige Fakten und das Urteil kennt, kann man leicht darüber schimpfen, dass man selbst eine andere Strafe als gerecht empfunden hätte. In der Praxis sitzt aber ein Mensch mit einer Geschichte vor einem“, sagt auch Johannes Ried (53), der als Schöffe am Kemptener Landgericht tätig ist. Man müsse sich im Klaren sein, dass man unter Umständen jemanden für lange Zeit ins Gefängnis schickt. „Ich habe aber noch nie mit einem Urteil gehadert“, sagt Eger-Popp. Die Arbeit als Schöffin sei interessant, man brauche aber auch Geduld, beispielsweise wenn seitenweise Gutachten verlesen werden.

Und die Berufsrichter, sind die nicht genervt, wenn die Laien mitreden wollen? „Eher im Gegenteil: Ich habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Ried. „Man kann die Richter auch alles fragen.“ Bestimmte Vorkenntnisse seien nicht nötig, man dürfe aber nicht zu zart besaitet sein. „Ich wurde einmal nach einer Verhandlung im Zug von einem Angeklagten angesprochen, das war unangenehm“, erinnert sich Eger-Popp. „Alles in allem ist das Amt aber ein Gewinn fürs Leben“, findet Ried.

Schöffen können Berufsrichter überstimmen

„Ein Schöffe ist ein vollwertiger Richter“, sagt Gunther Schatz, Vizepräsident des Kemptener Landgerichts und selbst Richter. „Entscheidungen müssen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gefällt werden“, erläutert er. Je nach Zusammensetzung der Kammer könnten die Schöffen den Berufsrichter also überstimmen: „Das ist mir selber auch schon passiert und das muss man dann akzeptieren“, sagt Schatz.

Anders als es in Amerika die Geschworenen tun, entscheiden die Schöffen an deutschen Gerichten nicht nur, ob ein Angeklagter schuldig ist oder nicht, sie haben auch beim Strafmaß ein Mitspracherecht. Die Berufsrichter bringen die fachliche Expertise mit und können den Schöffen beispielsweise erklären, für welche Straftat das Gesetz welchen Strafrahmen vorsieht. Dann wird im Zweifel diskutiert. „Juristen haben immer viel Theorie und Paragrafen im Kopf und überlegen, was die Literatur zu einem bestimmten Thema sagt oder ob es Präzedenzfälle gibt“, sagt Richter Ferdinand Siebert, Sprecher des Kemptener Landgerichts. „Da ist es wichtig, dass die Schöffen juristisch unbefangen an die Sache herangehen.“

Schatz kann das nur bestätigen: „Es geht um Lebenserfahrung und darum, verschiedene Blickwinkel einzubeziehen. Eine junge Mutter mit Kind hat eine andere Perspektive als ein älterer Richter ohne Kind“, nennt er ein Beispiel.

Wichtig sei vor allem, persönliche und politische Ansichten außen vor zu lassen: „Wer seine privaten Überzeugungen durchdrücken möchte, braucht sich gar nicht erst zu bewerben.“

So wird man Schöffe

Als Schöffe kann man sich selbst bewerben, man kann allerdings auch vorgeschlagen oder per Zufallsprinzip auf die Wahlliste gesetzt werden.

Schöffinnen und Schöffen werden für fünf Jahre gewählt.

Personen, die Schöffe werden wollen, können sich an ihre Wohnsitzgemeinde beziehungsweise das Jugendamt wenden. Die Fristen im Allgäu sind unterschiedlich: In Kaufbeuren sollte man sich beispielsweise spätestens bis 17. Februar bewerben, in Kempten

In der Regel nehmen Schöffen nicht öfter als zwölf Mal im Jahr an Prozessen teil – ein Prozess kann mehrere Verhandlungstage haben.

Gesucht werden Frauen und Männer, die am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt und deutsche Staatsbürger sind. Personen, die für die Justiz oder im Religionsdienst tätig sind, können nicht gewählt werden.

Nähere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage www.schoeffenwahl.de

