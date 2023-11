Wieso wurde der Seeger Bürgermeister mit Fußfesseln ins Gericht geführt?

Markus Berktold, Bürgermeister von Seeg, muss sich in einem Betrugsskandal vor dem Landgericht Nürnberg verantworten. Er kam mit Fußfesseln in den Saal. Wieso?

28.11.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Für viele Beobachter des Prozesses wirkte das Bild beim Auftakt am Montag etwas skurril: Der wegen Betrugs angeklagte Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, wurde vor den Augen von Medien und Zuschauern in Fußfesseln in den Gerichtssaal am Nürnberger Landgericht geführt. Es wirft die Frage auf: Wieso so drastische Maßnahmen? Schließlich handelt es sich bei dem Allgäuer nicht um einen Gewaltverbrecher. Wir haben bei Tina Haase, Richterin und Pressesprecherin am Oberlandesgericht in Nürnberg, nachgefragt.

Warum wurde der Angeklagte in Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt?

Haase: Im Januar ist im Amtsgericht Regensburg ein Angeklagter, der 2013 wegen Mordes verurteilt worden war und wegen neuer Tatvorwürfe vor Gericht stand, geflohen. Kurze Zeit später gab es einen ähnlichen Vorfall in Coburg. Daraufhin hat der Bayerische Justizminister Georg Eisenreich die Gerichte im Freistaat gebeten, die Sicherheitskonzepte zu überprüfen. Seitdem werden bei Prozessen hier am Landgericht Nürnberg-Fürth, aber auch am Amtsgericht Nürnberg, bei der Vorführung der Angeklagten aus der Untersuchungshaft mindestens die Fußfesseln eingesetzt. Weitere Möglichkeiten sind dann noch zusätzliche Handfesseln mit oder ohne Befestigung an einem Hüftgürtel.

Wer hat das entschieden?

Haase: Die Richter laden für einen Prozesstermin erst einmal alle Beteiligten - auch die Angeklagten. Für die Vorführung der Angeklagten aus der Untersuchungshaft sind dann die jeweiligen Justizvollzugsbeamten (JVA) zuständig. Die setzen bei Prozessen vor den Strafgerichten mindestens auf Fußfesseln. Man geht regelmäßig von einem ausreichenden Fluchtanreiz aus, im Einzelfall kann das aber noch anders entschieden werden. Das gilt aber nur für die Vorführung auf die Anklagebank. Im Gerichtssaal selbst hat dann der vorsitzende Richter oder die vorsitzende Richterin die Entscheidungshoheit. Wie im Falle des Angeklagten in diesem Prozess ordnete der Richter dann auch umgehend an, die Fußfesseln im Saal zu entfernen. Der kurze Gang zur Anklagebank mit einer Fesselung ist daher häufig das erste Bild aus dem Sitzungssaal, dass in die Öffentlichkeit dringt.

Wollte der Staat damit vielleicht ein Zeichen setzen?

Haase: Nein, das ist eine generelle Maßnahme und trifft alle Angeklagten, egal ob Frau oder Mann, vom Bandenmitglied bis zum angeklagten Geschäftsführer oder Unternehmer.

Heißt das, Markus Berktold wird nun bei jedem Verhandlungstag mit Fußfesseln in den Saal geführt?

Haase: Die Fluchtgefahr ist einer der Haftgründe für die einen Untersuchungshaftbefehl. Grundsätzlich liegt die Einschätzung bei der Vorführung in den Gerichtssaal aber bei der jeweiligen JVA und die verfahren nach den Vorfällen dieses Jahr erfahrungsgemäß so. Also voraussichtlich ja.

