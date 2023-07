Übernachten in der Natur: So kann man im Allgäu legal campen

In Bayern ist Wildcamping verboten und steht sogar unter hohen Strafen. Trotzdem gibt es legale Alternativen, um auch nachts der Natur richtig nahe zu sein.

13.07.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Wildcampen hört sich romantisch an. Abends in der Nähe eines Sees am Lagerfeuer sitzen und dabei die untergehende Sonne bewundern. Am nächsten Morgen mit offener Heckklappe des Campers bei einer Tasse Kaffee im Bett den Sonnenaufgang anschauen. Leider ist das in Bayern nur auf ausgewiesenen Stellplätzen erlaubt. Zwar darf man in seinem Auto ein paar Stunden schlafen, oder in den Bergen nachts Biwakieren, "um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen", wie es offiziell heißt. Aber wirklich wild Campen, wie in den skandinavischen Ländern, ist klar verboten. Noch dazu hat Bayern bundesweit die höchsten Strafen fürs Wildcampen. Wer erwischt wird, muss bis zu 2500 Euro Bußgeld zahlen.

Dennoch gibt es im Allgäu ein paar Flecken, bei denen zumindest ein ähnliches Gefühl aufkommen kann. Zum einen gibt es entlegene kleine Campingplätze. Zum anderen auch Privatpersonen, die Stellflächen auf ihrem eigenen Grundstück anbieten. Grundsätzlich gilt aber trotzdem: Wer sich eine Einverständniserklärung vom Grundstückseigentümer holt, egal ob Privatperson oder von der Gemeinde, der darf dort auch legal campen.

Campingplätze: Der Klassiker zum zelten und campen

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann einen der vielen Campingplätze im Allgäu ansteuern. Diese geben zwar nicht wirklich das Gefühl, alleine in der Natur zu sein, dennoch gibt es auf einem abgelegenen Zeltplatz mehr Natur zu erleben, als in einem Hotelzimmer. Dabei ist der Luxus einer Dusche oder eines Stromanschlusses so gut wie immer gegeben.

Ein Campingplatz im Allgäu gehört sogar zu den besten in ganz Europa. Der Via Claudia Camping in Lechbruck am See. Dort kann man sein Zelt auf der Zeltwiese ab 20 Euro die Nacht aufschlagen.

Wer es ein bisschen höher mag, der sollte sich den Camping Bergheimat Oberjoch ansehen. Auf 1150 Meter gelegen, kann man dort im Sommer ab 25 Euro die Nacht campieren.

Wer wirklich einmal wild ohne fließendes Wasser, Strom oder WLAN Zelten möchte, der sollte sich die Wildnisschule Kleinwalsertal anschauen. Ab 26 Euro die Nacht gibt es dort pure Wildnis im Wald. Wer dann noch nicht genug vom Selbstversorger-Dasein hat, kann einen der angebotenen Outdoorkurse buchen.

Kleine Angebote von Privatpersonen

Eine weitere Möglichkeit, ein bisschen Einsamkeit genießen zu können, sind private Zelt- und Campingmöglichkeiten. Einige Betreiber von Bauernhöfen, oder auch Privatpersonen mit einem großen Grundstück, bieten ausgewiesene Flächen zum campen an. Auf Websites wie MyCabin oder Roadsurfer kann man das Angebot der jeweiligen Region sehen und auch einstellen, ob man einen Zeltplatz oder einen Stellplatz für ein Wohnmobil oder etwa ein Zelt sucht. Praktischerweise ist dort auch immer die Ausstattung beschrieben. Denn nicht auf jedem Platz gibt es ein WC, fließend Wasser oder Strom. Dabei gilt auch: Umso weniger Ausstattung vorhanden ist, umso "wilder" ist die Erfahrung.

Mitten in den Bergen schlafen

Wer sich denkt, bei mehrtägigen Wanderungen einfach unter freiem Himmel in den Bergen schlafen zu können, sollte vorsichtig sein. Das Biwakieren ist zwar unter Umständen erlaubt, trotzdem nicht immer gern gesehen. Näheres zum Biwakieren finden Sie hier. Die zahlreichen Berghütten der Allgäuer Alpen bieten für diesen Zweck viele Betten an. Auf der Website des Deutschen Alpen Vereins (DAV) gibt es eine Übersicht über die vielen Hütten und deren Ausstattung in den Allgäuer Alpen. Wem ein eigenes Zimmer zu bequem ist, der kann sich in einem der Schlafsäle eine Matratze buchen. Dabei sollte immer auf die Voraussetzungen der jeweiligen Hütte geachtet werden. Hüttenschuhe und ein Hüttenschlafsack sind fast immer Pflicht.

Luxus unter freiem Himmel

Nachts im Bett die Sterne beobachten muss aber auch nicht zwangsläufig mit dem Verzicht auf Wasser, Strom und Internet einhergehen. Wer auf Luxus nicht verzichten möchte, sollte sich bei Hotels über Zimmer mit großem Balkon informieren. Bei einigen ist es sogar möglich, das Bett auf die Terrasse zu schieben und somit auf einer bequemen Matratze den Himmel zu beobachten.