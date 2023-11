Wildkatzen: Streng geschützte Tiere streifen auch durchs Allgäu

Wildkatzen breiten sich in Baden-Württemberg immer stärker aus. Auch im Allgäu werden die geschützten Tiere vermutet. Was Hauskatzen-Besitzer wissen sollten.

26.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Über diese Nachricht freuen sich viele Tierfreunde: Die streng geschützte Wildkatze breitet sich im Süden Deutschlands weiter aus. Auch im Allgäu streifen die Sanftpföter wieder vereinzelt durch die Wälder. "Davon gehen wir aus", sagt Wildkatzen-Expertin Pamela Burn vom Bund Naturschutz Bayern. Gesicherte Nachweise habe es vor einigen Jahren im Raum Memmingen gegeben. Konkret ging es dabei um den Angelberger Forst bei Markt Wald.

Wildkatzen fühlen sich im Süden Deutschlands wieder heimisch: So viele Tiere gibt es in Bayern und Baden-Württemberg

Immer wieder gehen beim Bund Naturschutz auch Meldungen über vermeintliche Sichtungen der als sehr scheu geltenden Wildkatzen ein. Doch die seien wegen der optischen Ähnlichkeit zur Hauskatze nur bedingt aussagerkäftig. Etwa 700 der Tiere leben in Bayern. In Baden-Württemberg sind es Schätzungen zufolge ebenfalls mehrere Hunderte Tiere - und ihre Zahl nimmt zu. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die wärmeren Winter. "Sie sichern das Überleben der Wildkatze sowohl aufgrund der guten Nahrungsverfügbarkeit als auch durch bessere Aufzuchtbedingungen für die Jungen im Frühjahr", sagte eine Sprecherin der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg.

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Wildkatzen in Teilen Deutschlands ausgerottet. Grund: Dem Mäusejäger wurde vorgeworfen, dass er Jägern Hasen und sogar Rehkitze abspenstig mache. Vor 40 Jahren wurde dann ein Zucht- und Auswilderungsprojekt gestartet, um die Wildkatze wieder in Bayern heimisch zu machen. Offensichtlich mit Erfolg. Schwierig bleibt jedoch, einen exakten Nachweis zu führen. Wildkatzen meiden die Nähe zum Menschen strikt. Wichtigstes Erkennungsmerkmal der Wildkatze ist ihr breiter, buschiger Schwanz mit zwei bis drei schwarzen Ringen und einem schwarzen stumpfen Ende. Anders als die häufig silbrig-grauen Hauskatzen haben Wildkatzen ein sehr verwaschenes grau-gelbes Fell.

Bei der Wildkatzen-Zählung kommt der so genannte Baldrian-Trick zum Einsatz. Dabei werden Holzpflöcke mit Baldrianduft bestrichen und in den Wald gestellt werden. Wildkatzen reiben sich an den Stöcken. Denn Baldrian-Geruch lockt wie unwiderstehlich an. Später können ihre Haarproben eingesammelt und das DNA-Material im Labor ausgewertet werden.

Gefahr droht Wildkatzen auf Straßen, durch Infrastruktur zerschnittene Lebensräume, aber auch von Hauskatzen. Wenn Wildkatzen sich mit ihnen paaren, entstehen sogenannte hybride Arten, also Mischarten. Fachleute fürchten, dass durch die Kreuzung mit Hauskatzen die Wildkatze ihre speziellen Eigenschaften verliere, die sie besonders robust für die Natur machten. "Auch deshalb sollten Katzen mit Freigang kastriert werden", sagt Tina Melder von der BN-Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu. Kastrierte Kater könnten sich auch nicht mit streuenden Katzen paaren. Das sei die wirkamste Maßnahme gegen Katzenelend. (mit dpa)