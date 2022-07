Wildunfälle am Wochenende im Ostallgäu: Vier Rehe tot, ein Hase verschwunden

Bei Wildunfällen am Wochenende im Ostallgäu sind gleich mehrere Tiere getötet worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Häufung der Unfälle ist kein Zufall.

18.07.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Bei einer Reihe von Wildunfällen sind am Wochenende im Ostallgäu mehrere tiere getötet worden. Menschen wurdne nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Am Sonntagvormittag war eine 28-jährige Kaltertalerin mit ihrem Pkw von Dösingen in Richtung Blonhofen unterwegs, als ihr ein Reh ins Auto lief. Trotz einer Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Tier wurde getötet, am Wagen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Ebenfalls am Sonntagvormittag war ein 40-jähriger Ostallgäuer mit seinem Pkw von Ettringen in Richtung Lamerdingen unterwegs, als ein Hase die Fahrbahn überquerte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hase wurde laut Polizei in hohen Bogen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Suche nach dem Tier blieb erfolglos. Am Auto entstanden rund 3000 Euro Schaden.

Im Bereich des Haspelweihers am Ziegelstadel zwischen Waal und Waalhaupten lief am frühen Sonntagmorgen einer 63-jährigen Ostallgäuerin ein Reh ins Auto. Das Tier starb, der Schaden beträgt 1500 Euro.

Bereits am Samstag um kurz nach Mitternacht war eine 32-jährige Oberallgäuerin auf der B 12 von Jengen in Richtung Kaufbeuren unterwegs, als ihr auf Höhe Germaringen ein Reh von rechts ins Auto lief. Das Tier wurde dabei getötet. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro, so die Polizei.

Auf der Strecke von Dillishausen nach Buchloe war schon am Freitagnachmittag einem 62-jährigen Bobinger ein Reh ins Auto gelaufen. Das Tier wurde dabei getötet.

Wenige Stunden zuvor, am Freitagmorgen, lief einem 20-jährigen Ostallgäuer zwischen Waalhaupten und Lengenfeld ein Reh ins Auto. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß davon. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Da der Autofahrer den Wildunfall erst mittags bei der Polizei meldete, wird er laut Polizei wegen eines Verstoßes nach dem Jagdgesetz angezeigt. Dort ist vorgeschrieben, dass jeder Unfall dieser Art sofort gemeldet werden muss. Denn nur dann könne die Polizei den Jagdpächter verständigen, der das verletzte Tier suchen und von Leiden erlösen kann.

Rehe haben gerade Paarungszeit - Autofahrer sollten vorsichtig fahren

Von Mitte Juli bis etwa Mitte August hat das Rehwild Paarungszeit. Das heißt, Rehe sind besonders aktiv und oft auch tagsüber zu sehen. Weil die Tiere völlig hormongesteuert sind, jagen brünftige Rehe oft auch unvermittelt über die Straße. Dabei kann es leicht zu Wildunfällen kommen.

Der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Kempten, Dr. Manfred Ziegler, appellierte erst kürzlich: „Fahren Sie auch in Ihrem eigenen Interesse besonders vorsichtig. Speziell bei Fahrten durch Waldstücke, entlang von Hecken oder zwischen hohen Ackerkulturen wie Mais oder Wiesen kann unvermittelt Rehwild auf der Straße auftauchen.“ Er rät, auch den Fahrbahnrand im Auge zu behalten und bremsbereit zu bleiben.