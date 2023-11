Das hat es mit den Schneestangen im Allgäu auf sich

Sie gehören zum Winter im Allgäu: die farbigen Stangen neben Straßen, auf Brücken und an Parkplätzen. Das hat es damit auf sich.

22.11.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Nicht nur in den Liften, Hütten oder Pensionen beginnen die Vorbereitungen auf den Winter rechtzeitig. Auch bei den Straßenmeistereien der Region beginnt der Aufbau der sogenannten Schneezeichen schon im Herbst. Zwei Experten erklären, was es damit auf sich hat.

Zeichen im Schnee für alle, die auf den Allgäuer Straßen unterwegs sind

Schneestange, Schneeleitstab oder Markierungsstangen, viele Menschen haben bei diesen Worten gleich ein Bild vor Augen. Aber egal, wie man sie nennt, welche Farbe oder welches Material, die Schneestangen erfüllen alle eine Funktion. Sie informieren den Schneepflugfahrer ebenso wie Autofahrerinnen über ein paar wichtige Dinge.

Diese Funktion haben Schneezeichen

"Im Volksmund heißen sie Schneezeichen", sagt Wolfgang Wetzel von der Straßenmeisterei Kempten. "Die normalen, weißen Leitpfosten mit schwarzem Kranz lassen sich im Schnee nicht gut erkennen." Anders verhält es sich bei den Schneezeichen: Das sind Stäbe oder Stangen, die Fahrerinnen und Fahrer wegen der Farbe und der Höhe besser erkennen könnten.

Besonders in Hochlagen im Allgäu sei es im Winter wichtig, dass sich die Straßen mit Zeichen von über einem Meter erkennen lassen. Die Schneezeichen, die Wetzel und seine Kollegen aufbauen, ragen meistens zwei Meter in die Höhe.

Farben, die die Stangen in Kempten und im Unterallgäu haben

Eine normale Begrenzung der Fahrbahn zeigen rote Schneezeichen aus Plastik an. Diese Plastikstangen stecken oben in den weiß-schwarzen Leitpfosten. Blaue, hölzerne Schneezeichen würden auf eine Entwässerungseinrichtung hin. "Fängt der Schnee zum Beispiel bei Tauwetter an zu schmelzen, können wir Schächte leichter finden und müssen nicht erst im Schnee graben", sagt Wetzel.

Eine Besonderheit der blauen Schneezeichen sei, dass sie in den Boden geklopft werden müssen und nicht auf die Leitpfosten aufgesteckt werden. Die meisten Markierungen stecken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übrigens in Leitpfosten. In den Boden einschlagen müssen sie nur die restlichen blauen Stangen.

Wie die Straßenmeistereien einen Parkplatz markieren

Außerdem gibt es rote Stangen, die zum Beispiel Parkplätze markieren, an denen aber keine der weiß-schwarzen Leitpfosten stehen. Auch hier stecken Wetzel und sein Team die Stäbe in die Erde.

Ein bisschen anders sehen die Schneezeichen im Unterallgäu aus. Für dieses Gebiet ist die Straßenmeisterei Mindelheim zuständig. Die Schneezeichen sind orange-schwarz und aus Holz, sagt Maximilian Wörishofer von der Straßenmeisterei.

Warum haben manche Schneezeichen im Allgäu ein Fähnchen?

"Ein Fähnchen auf einem Schneezeichen ist eine kleine Aufmerksamkeit für den Fahrer des Schneepflugs", fasst Wetzel zusammen. "Er weiß dann, dass er ein bisschen mehr Abstand halten muss." Das sei besonders praktisch, wenn ein Ersatzfahrer im Dienst sei oder Strecken unter den Fahrerinnen und Fahrern getauscht werden.

"Bei Brücken stehen die sogenannten Kappen etwas in die Fahrbahn rein. Dank des Fähnchens kann hier etwas weiter auf der Straße gefahren werden."

Das bedeutet ein "X" auf dem Schneezeichen

Ein "X" auf einem Schneezeichen signalisiere dem Fahrer des Räumfahrzeugs, dass er den Pflug anheben müsse. Wetzel sagt: "Bei Brückenbauwerken ist das bei den Dehnungsfugen wichtig." Dehnungsfugen seien die Spalten, die wegen der Ausdehnung oder dem Zusammenziehen der Brücke bei hohen oder niedrigen Temperaturen, auf der Straße befinden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aufbau?

"Wir warten die Mäharbeiten ab. Es muss auch von der Witterung passen", sagt Wetzel von der Straßenmeisterei Kempten. Grundsätzlich würden sie schauen, dass sie bei guter Witterung die Schneezäune aufbauen und bei schlechtem Wetter Schneezeichen in Leitpfosten stecken.

Als "Ausweich- oder Regenarbeiten" bezeichnet Wetzel diese Vorbereitungen. Er plant drei bis vier Wochen ein.

Schneezeichen im Allgäu ab November wichtig

Normalerweise bräuchte man die Schneezeichen vor Mitte November nicht. Die blauen Schneezeichen in Kempten stecken direkt in der Erde. Um sie aufzubauen, darf der Boden noch nicht gefroren sein.

Ähnlich sieht es im Unterallgäu aus. Wörishofer von der Straßenmeisterei Mindelheim plant den Aufbau der Schneezeichen für Anfang oder Mitte Oktober. Er schätzt, dass sein Team etwa 400 bis 500 Stangen aufstellen wird.

3 Fakten zu Schneezeichen im Allgäu