Milder Winter im Allgäu: Diese Berghütten haben geöffnet

Das vergleichsweise warme Wetter lockt wieder viele wanderfreudige Menschen in die Berge. In diese Hütten können Sie aktuell einkehren.

05.01.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Die milden Temperaturen im Allgäu locken die Menschen derzeit wieder in die Berge - aber eher zum Wandern statt zum Skifahren. Für eine kleine Rast, eine Brotzeit oder ein kühles Bier laden Berghütten- und Gasthöfe im Winter besonders ein. Welche Hütten aktuell geöffnet haben, erfahren Sie hier:





Diese Allgäuer Hütten haben im Winter geöffnet:

Alpe Gschwenderberg (Immenstadt): Samstag und Sonntag geöffnet

(Immenstadt): Samstag und Sonntag geöffnet Berggasthaus Bleckenau (Schwangau): Noch bis zum 8. Januar geöffnet

(Schwangau): Noch bis zum 8. Januar geöffnet Berggasthof Gaisalpe (Oberstdorf): Bis 8. Januar täglich geöffnet, ab dem 9. Januar Montag und Dienstag Ruhetag

(Oberstdorf): Bis 8. Januar täglich geöffnet, ab dem 9. Januar Montag und Dienstag Ruhetag Berggasthof Oytalhaus ( Oberstdorf

( Dürrenbergalm ( Reutte

( Fuchsalm (Balderschwang): Täglich geöffnet

(Balderschwang): Täglich geöffnet Grüntenhaus (Burgberg): Noch bis zum 8. Januar geöffnet

Die warmen Temperaturen un der wenige Schnee locken wieder vermerhrt Wanderer in die Berge. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Höhlenstüble (Obermaiselstein): Bis zum 8. Januar täglich geöffnet, danach mittwochs bis sonntags geöffnet

(Obermaiselstein): Bis zum 8. Januar täglich geöffnet, danach mittwochs bis sonntags geöffnet Hündeleskopfhütte (Pfronten): Bis 8. Januar täglich, danach donnerstags bis sonntags und jeden 1. Mittwoch des Monats geöffnet

(Pfronten): Bis 8. Januar täglich, danach donnerstags bis sonntags und jeden 1. Mittwoch des Monats geöffnet Kappeler Alp ( Pfronten

( Neumayr Hütte (Rettenberg): Durchgehend geöffnet

(Rettenberg): Durchgehend geöffnet Ostlerhütte (Pfronten): Außer dienstags täglich geöffnet

(Pfronten): Außer dienstags täglich geöffnet Rohrkopfhütte ( Schwangau

( Staufner Haus (Oberstaufen): Bis zum 8. Januar durchgehen geöffnet, ab dem 9. Januar jeweils Donnerstag bis Sonntag geöffnet

(Oberstaufen): Bis zum 8. Januar durchgehen geöffnet, ab dem 9. Januar jeweils Donnerstag bis Sonntag geöffnet Tegelberghaus (Schwangau): Täglich geöffnet

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 5. Januar 2023)

Darauf sollten Sie trotz der milden Temperaturen achten

Besonders die milden Temperaturen können hinterhältig werden. Deswegen ist trotz allem wichtig, gut vorbereitet zu sein und warme Kleidung zumindest im Rucksack dabei zu haben. Auch ist es empfehlenswert, sich vorab über die Begebenheiten der Wander-Route sowie die Einkehrmöglichkeiten in der Umgebung zu informieren, falls man sich aufwärmen muss. Auch die Uhrzeit der Wanderung ist entscheidend, denn die Sonne geht immer noch sehr früh unter, sodass das Ende einer Wanderung schnell in der Dunkelheit enden kann - dann fallen für gewöhnlich auch die Temperaturen in den höheren Lagen schnell ab.

