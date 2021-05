"Wir dachten acht Kuchen reichen": Allgäuerin (26) eröffnet Café in Gunzesried - und wird vom Andrang überrascht

Mitten in der Corona-Krise hat Theresa Beck in Gunzesried ein Café eröffnet - und zwar in der früheren Wohnung ihrer Großeltern. Der Andrang überrascht sie.

Die Eröffnung ihres "Café Zenzimilia" in Gunzesried vor zwei Monaten wird Theresa Beck wohl nie vergessen. Er endete völlig anders als erwartet. Die 26-Jährige, die alle Zens nennen, hatte zum Auftakt mit bescheidener Nachfrage für ihr "To-Go-Angebot" gerechnet. Schließlich hatte sie nicht groß Werbung gemacht. "Wir dachten acht Kuchen reichen", erzählt sie schmunzelnd. Doch da hatten sie sich verkakuliert.

Der Andrang war von Anfang an so groß, dass Zens mit ihrer Mama Susi die Back-Produktion kräftig erhöhte: "An einem guten Tag gehen mittlerweile 20 Kuchen weg! Das ist der Wahnsinn", erzählt die neue Café-Betreiberin, die dank der Lockerungen in der Corona-Krise seit 21. Mai nun auch die Terrasse für Gäste öffnen darf.

Für das neue Cafe wurde die alte Wohnung der Großeltern umgebaut. Zens Beck und ihr Freund Gregor sind mit dem Ergebnis zufrieden. Bild: Beck

Das neue Café in einem der ältesten Häuser des Ortes und die hausgemachten Kuchen haben sich bei Einheimischen und Urlaubern offenbar schnell herumgesprochen. "Ich glaube, dass so ein Treffpunkt - auch für die vielen Radler und Wanderer - einfach gefehlt hat", erklärt Zens Beck, die an drei Tagen die Woche (Freitag bis Sonntag) von 13 bis 17 Uhr öffnet.

Um den Traum vom eigenen Café zu verwirklichen, hat sie zusammen mit Partner Gregor Arndt und vielen Freunden hart gearbeitet. In einem mehrmonatigen Kraftakt bauten sie die ehemalige Wohnung ihrer verstorbenen Großeltern um. "Wir haben Wände rausgerissen, Türen neu eingesetzt und alles neu aufgeteilt. Das frühere Schlafzimmer ist jetzt die Küche und die frühere Küche heute die Stube", gibt sie einen kleinen Einblick in den Umbau.

Doch wie kam sie überhaupt darauf, mitten in der Corona-Pandemie einen gastronomischen Betrieb ins Leben zu rufen? Ursprünglich wollte sie nach ihrem Studium (Sportökonomie in Bayreuth) in ihrer Allgäuer Heimat im Outdoor-Bereich arbeiten. Als wegen Corona ein Event nach dem anderen abgesagt wurde, widmete sie sich ein anderen "Challenge", über die in der Familie schon öfter gesprochen war: der Umwandlung der alten Wohnung in ein Café.

Mit ihrem Optimismus steckte Zens Beck alle an: "Ich hab mir immer gedacht, der Lockdown kann nicht ewig dauern. Irgendwann dürfen wir ganz normal öffnen." Auch der Gedanke an ihre vor sechs Jahren verstorbene Großmutter spornte sie an. "Die Oma war immer eine Gastgeberin mit Herz und Seele. Die wär' bestimmt stolz."

