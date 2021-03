"Wir waren mega überrascht" - So holte das "Freistil" in Ofterschwang den "Grünen Stern" erstmals ins Allgäu

Das „Freistil“ in Ofterschwang überzeugt Gastronomie-Tester mit seinem Umwelt- und Naturbewusstsein. Was vegetarische und vegane Gerichte damit zu tun haben.

14.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Auf der Karte stehen Gerichte wie „Gunzesrieder Alpensaibling, Erbse, Bärlauch, Möhre“. Oder: „Vegetarische Erbsenfalafel mit wildem Brokkoli und cremigem Kräutertopfen“. Fast alle Zutaten, die im Restaurant „Freistil“ auf dem Schweineberg in Ofterschwang verwendet werden, stammen aus dem Allgäu. Die Küche ist offen. Die Tische im Restaurant mit Blick auf die Allgäuer Alpen wurden aus heimischem Holz selbst gezimmert. Die handgefertigten Teller stammen aus einer Töpferei in Immenstadt. Strom erzeugt ein eigenes Blockheizkraftwerk.

Mit seinem nachhaltigen Konzept hat der Restaurant- und Hotelchef Constantin Kiehne (29) mit seinem 15-köpfigen Team die Gastronomie-Kritiker des berühmten Guide Michelin. Das „Freistil“ erhielt den Grünen Stern, der seit dem Vorjahr vergeben wird und umwelt- und naturbewusste Betriebe auszeichnet.

(Lesen Sie auch: Feinschmecker aufgepasst: Diese Allgäuer Restaurants bekommen 2021 einen Michelin-Stern)

Dabei interessiert sich der Guide Michelin „für alle positiven Initiativen, die ein starkes Engagement zum Ausdruck bringen“, wie es in der Begründung heißt. Unter den in diesem Jahr bundesweit 53 belobigten Betrieben befindet sich mit dem „Freistil“ erstmals ein Allgäuer Restaurant. „Wir waren mega überrascht und sind sehr glücklich. Es ist toll, dass unser Engagement so eine Wertschätzung erfährt“, sagt Kiehne, der unter anderem ein sechsgängiges vegetarisches Menü anbietet, zu dem künftig drei vegane Speisen gehören.

Vegetarisches Gericht im Restaurant Freistil in Ofterschwang (Oberallgäu): "Stundenei. Bergkäseschaum. Ofensellerie. Blutampfer". Bild: Dirk Roth

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehen er und sein Team als tägliche „Challenge“. Eine Herausforderung, die sie sportlich nehmen. Allen voran eine ihrer jungen Angestellten, die sich bei der „Fridays for Future“-Bewegung engagiert und immer wieder Ideen einbringt, damit zum Beispiel unnütze Fahrten vermieden werden. „Es ist super, wenn die eigenen Routinen immer wieder hinterfragt werden“, sagt Kiehne, der den Betrieb nach dem überraschenden Tod seines Vaters Michael im September komplett übernahm. Unterstützt wird er von seiner Mutter Bärbel (60) und seiner ältesten Schwester Ricarda (33). „Unser Vater wäre sicher sehr stolz gewesen“, sagen die Geschwister Kiehne. „Er hätte die Auszeichnung garantiert auch als Ansporn empfunden, sich nicht auszuruhen, sondern den Weg fortzusetzen.“

Grüner Stern geht ans Freistil in Ofterschwang: Betreiber danken ihren Eltern

Lesen Sie auch

Michelin-Sterne trotz Corona-Pandemie Feinschmecker aufgepasst: Diese Allgäuer Restaurants bekommen 2021 einen Michelin-Stern

Genau das will Constantin Kiehne mit seinem Team tun. Das Hotel mit 14 Betten und das dazugehörige Restaurant mitten im Allgäu sieht er auch als Vermächtnis seines Vaters an, das alles andere als selbstverständlich ist. Ursprünglich stammt die Familie aus Iserlohn in Nordrhein-Westfalen. Michael Kiehne arbeitete erfolgreich als Unternehmensberater. Mit knapp 50 Jahren entschied er sich mit seiner Frau zu einem radikalen Wechsel: Das Paar erwarb 2009, als ihre Kinder das elterliche Haus verlassen hatten, bei einer heimlichen Allgäu-Reise das damalige „Alpenhotel Dora“ – und startete als Spätberufene in der Hotellerie durch. „Schon unglaublich, wie sie das hinbekommen haben“, zückt Constantin Kiehne den Hut vor seinen Eltern.

Sein eigener Werdegang führte ihn nach einer Ausbildung zum Hotelfachmann in Oberbayern nach Sylt: Bei Zwei-Sterne-Koch Johannes King absolvierte er im „Söl’ring Hof“ eine Ausbildung zum Koch. „Dort habe ich gelernt, mit regionalen Zutaten Gerichte zu kreieren, die überraschen.“ Diesen Ansatz setzte er nun fort. Zum Beispiel mit dem „Ceasar’s Salad Allgäu Edition“, bei dem neben heimischem Gemüse, Allgäuer Bergkäse und Rauchforelle verwendet werden – statt Parmesan und Sardelle wie im Original.

Motiviert durch den „Grünen Stern“ hoffen die Kiehnes auf ein baldiges Ende der Corona-Krise, um endlich wieder ein bunt-gemischtes Publikum zu empfangen.

(Das könnte Sie auch interessieren: Vom Metzger zum Vegetarier: Wie ein Allgäuer ein neues Leben begann)