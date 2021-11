In das katholische Gotteshaus in Memmingerberg dringt Wasser ein, es gibt Risse und die Heizung ist seit Jahren kaputt. Nun muss eine Entscheidung her.

30.11.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Sogar ein kompletter Abriss ist im Gespräch: Risse vom Dach bis zum Boden, Wasser und Schnee dringen ein, die Heizung ist kaputt und beim Brandschutz gibt es Mängel – die katholische Pfarrkirche St. Ambrosius in Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) ist in einem schlechten Zustand. Jetzt wird mit der Diözese nach einer Lösung gesucht.