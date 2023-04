Wird im Sommer das Trinkwasser im Allgäu knapp?

Pegel im Allgäu sinken: Nach dem Hitzesommer gab es im Winter zu wenig Schnee und Regen. In Teilen der Region ist das Niveau laut Behörde „sehr niedrig“.

Auf den Hitzesommer 2022 folgte ein Winter mit wenig Schnee und Regen: Das Grundwasser im Allgäu ist auf ein teils sehr niedriges Niveau gefallen. Das gilt vor allem für den Raum nördlich von Kempten. „Die Lage ist angespannt“, sagt Karl Schindele, Chef des Wasserwirtschaftsamtes Kempten, das für das ganze Allgäu zuständig ist. „Ein paar Regentage wie zuletzt reichen nicht aus, um die Situation zu ändern.“ Für eine Entspannung bräuchte es vielmehr kontinuierlichen Niederschlag in den kommenden Wochen: „Sollte es wie im Vorjahr zu einem sehr trockenen Sommer kommen, hätten wir ansonsten ein Problem.“

Laut Landesamt für Umwelt (LfU) wird Grundwasser vor allem zwischen November und April neu gebildet. Doch in Südbayern fielen erneut nur etwa 75 Prozent der sonst üblichen Niederschlagsmenge. Der Deutsche Wetterdienst in München registrierte „den zwölften zu warmen Winter in Folge“.

Niedrige Pegelstände im Allgäu: Diese Gebiete sind besonders betroffen

Durch die kürzlichen Regenfälle haben zwar laut Schindele die Flüsse in der Region aktuell weitgehend normale Pegelstände. Das Grundwasser sei jedoch vor allem nördlich von Kempten, also in Teilen des Unterallgäus und des Ostallgäus, teils auf sehr niedrigem Niveau.

Das weckt Erinnerungen. Auch im Vorjahr sprach Schindele um diese Jahreszeit von einer ernsten Lage. Prompt folgte ein europaweiter Hitzesommer, der auch im Allgäu Wirkung zeigte. Im Juli appellierte das Wasserwirtschaftsamt an die Bevölkerung, Wasser zu sparen. Für diesen Sommer prognostizieren einige Wetterdienste erneut rekordverdächtige Hitze. Unabhängig davon, ob diese Vorhersagen tatsächlich eintreffen: Die Häufung der Trockenjahre (2015, 2018 bis 2020 sowie 2022) als Folge des Klimawandels wird beim Wasserwirtschaftsamt ernst genommen. „Wir raten Gemeinden seit längerem dazu, sich bei der Wasserversorgungzu Verbünden zusammenzutun“, sagt Schindele. Mit anderen Worten: sich nicht nur auf lokale Quellen zu verlassen, sondern eine Alternative zu haben.

Allgäuer Gemeinden suchen nach Alternativen zu lokalen Quellen

Eine Gemeinde, die das umgesetzt hat, ist Wiggensbach im Oberallgäu. Der Ort musste 2018 teils über Tanklaster mit Wasser versorgt werden, weil die zwei lokalen Quellen nicht mehr genug hergaben. Mittlerweile wurde eine frühere Verbindung zur Gemeinde Buchenberg für mehr als eine Million Euro neu gebaut. Buchenberg ist wiederum Mitglied beim einzigen Fernwasser-Zweckverband im Allgäu: der „Fernwasserversorgung Oberes Allgäu“ (Fwoa). Dazu gehören die Landkreise Lindau und Oberallgäu, die Städte Immenstadt, Kempten und Sonthofen sowie 18 weitere Märkte und Gemeinden im Ober- und Westallgäu. Die Fwoa entnimmt ihr Trink- und Brauchwasser aus Grundwasser-Vorkommen im Illertal und Ostrachtal südlich und nördlich von Sonthofen. Aus technischen Gründen könnten freilich nicht beliebig viele Gemeinden an diesem „Nottanker“ (Geschäftsführer Markus Spetlak) beteiligt werden.

Nach dem Hitzesommer 2018 wurden beispielsweise auch in Prem nahe Lechbruck Lehren gezogen: Mit einer eigenen Leitung ist mittlerweile der Anschluss zum Notwasserverbund Steingaden/Wildsteig garantiert, teilt Bürgermeister Andreas Echtler (CSU) mit. 2018 konnte in Prem wegen anhaltender Trockenheit die Wasserversorgung durch den gemeindeeigenen Brunnen nicht mehr gewährleistet werden. Mit Feuerwehrschläuchen wurde das Trinkwasser damals aus Steingaden bezogen und musste teilweise abgekocht werden.

Grundwasser im Allgäu: Wasserwirtschaftsamt appelliert an Kommunen

Immer größere Bedeutung bekommt das Wassersparen. Kommunen müssen laut Schindele darauf achten, dass ihre teils bis zu 60 Jahre alten Kanäle oder Wasserleitungen keine undichten Stellen aufweisen. „Darüber hinaus brauchen wir möglichst viele Ökoflächen ohne Drainagen“, sagt Schindele. Sie seien als Wasserspeicher besonders wichtig.

Auch die Einführung eines sogenannten Wassercents hält Schindele für einen richtigen Schritt. Wie berichtet, hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Verbraucher einen Aufschlag beim Wasserpreis für 2024 angekündigt. Das Geld soll zur Finanzierung des Wasserschutzes genutzt werden. Karl Schindele erhofft sich zudem, „dass dadurch Wasser als Wert geschützt und noch mehr gespart wird“. Dabei hat er vor allem die Industrie im Blick: Viele Betriebe würden Wasser derzeit kostenlos aus eigenen Brunnen beziehen und in großem Stil verbrauchen. Dabei kämen leicht einige hundert Millionen Liter pro Jahr und Betrieb zusammen. Zum Vergleich: Eine Person verbraucht im Schnitt etwa 50.000 Liter pro Jahr.