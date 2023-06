Wissenswertes rund um die Allgäuer Seen - einige Fakten dürften selbst Einheimische überraschen

Im Allgäu gibt es Hunderte von Seen und Weihern. Viele davon sind bei Badegästen sehr beliebt. Wir haben kuriose und wissenswerte Fakten zusammengetragen.

12.06.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Seenland Allgäu: In unserer Region gibt es Hunderte von Seen und Weihern, die im Sommer zum Baden, Verweilen oder Spazierengehen einladen. „Eine genaue Zahl liegt uns zwar nicht vor“, sagt Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten. „Aber es gibt eine Reihe von Fakten, die nicht jeder kennt.“ Die wichtigste Info vorab: „Alle Seen im Allgäu sind aktuell in einem einwandfreien Zustand für Badegäste“, sagt Schindele. Die Wassertemperaturen kratzen teils schon an der 20-Grad-Marke.

Der bekannteste See: Keine Frage: Der 64 Kilometer lange Bodensee Lindau Baden-Württemberg Schweiz Vorarlberg

Blick auf das "Schwäbische Meer": Der Bodensee in Lindau. Bild: Ralf Lienert

Der längste See: Unter den ausschließlich im Allgäu gelegenen Gewässern ist der Forggensee Ostallgäu

Der Forggensee im Ostallgäu ist der flächenmäßig größte Stausee in Deutschland. Bild: Benedikt Siegert

Der sauberste See: Der Alpsee unterhalb von Schloss Hohenschwangau

Karl Schindele ist der Chef des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten. Bild: Martina Diemand

Der sportlichste See: Heißer Kandidat auf diesen „Titel“ ist der Große Alpsee bei Immenstadt. Hier hat Segel-Weltmeister Philipp Buhl aus Sonthofen das Segeln gelernt. Zudem stürzen sich jedes Jahr bis zu 2000 Teilnehmer am Allgäu-Triathlon in die Fluten. Wie an einigen anderen Allgäuer Seen kommen Wassersportler zudem beispielsweise beim Surfen oder Stand-up-Paddling auf ihre Kosten. Hoch her geht es auch am Inselsee zwischen Immenstadt und Blaichach: Dort locken Wasserski -und Wakeboardanlage. Sehr sportlich geht es auch am Rottachsee ( Oberallgäu

Hier trainieren die Kitesurfer Ouahmid Elias Ouahmid und Jonas Ouahmid am Rottachsee. Bild: Matthias Becker

Die beliebteste Baggerseen-Landschaft: Einstmal wurde Kies abgebaut an den Baggerseen Attenhausen bei Sontheim (Kreis Unterallgäu

Der mysteriöseste See: Um den Alatsee bei Füssen ranken sich viele Gerüchte und Spekulationen. So sollen die Nazis dort angeblich kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs Goldschätze der Deutschen Reichsbank in dem 32 Meter tiefen Bergsee versenkt haben. Gefunden wurde freilich nie etwas. Das Gewässer wird im Volksmund gelegentlich auch als der „blutende See“ bezeichnet. Grund: In etwa 15 Metern Tiefe weist der Alatsee eine rot gefärbte Schicht aus Schwefelbakterien auf. Oberhalb davon ist das Wasser sauerstoffreich und mit Flora und Fauna besiedelt. Unterhalb dieser Grenze findet sich so gut wie kein Sauerstoff – und es existiert kein Leben.

Der verblüffendste Bergsee: Zu den beliebtesten Fotomotiven bei Allgäuer Wanderern zählt der Schrecksee bei Bad Hindelang. Für viele ist er ein Sinnbild für unberührte Natur. Doch weit gefehlt. Der Schrecksee ist seit 70 Jahren aufgestaut eine wichtige Wasserreserve für das Kraftwerk Auele des Elektrizitätswerks Hindelang.

Der farbig leuchtenden Schrecksee bei Bad Hindelang ist ein beliebtes Fotomotiv. Bild: Karl-Heinz Rasch

Der Doppel-Abfluss-Weiher: Der idyllische Eschacherweiher bei Buchenberg (Kreis Oberallgäu) weist eine im Allgäu einmalige Kuriosität auf. Ein Teil des Wassers gelangt über das Schlangenbach-Kanalsystem in die Rottach, später in die Iller und von dort in die Donau. Ein anderer Teil fließt über die Argen in den Rhein. „Somit erreicht Wasser aus dem Eschacher Weiher über die Donau das Schwarze Meer – und über den Rhein die Nordsee“, sagt Schindele.

Am Eschacher Weiher bei Buchenberg im Oberallgäu genießt man einen schönen Blick auf die Berge. Bild: Ralf Lienert

