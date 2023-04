Soll das Allgäu zur Cannabis-Modellregion werden?

Nicht überall stoßen die Pläne zur Hanf-Legalisierung auf Zustimmung. Aber: Suchtberater und Bauernverband sehen darin auch Chancen. Ein Mediziner widerspricht.

21.04.2023 | Stand: 17:42 Uhr

Die Qualität kontrollieren, den Schwarzmarkt eindämmen, die Justiz entlasten: Unter anderem aus diesen Gründen will die Bundesregierung Cannabis für Erwachsene legalisieren. Wie das am Ende genau aussehen soll, dazu hat sie kürzlich ihre überarbeiteten Pläne vorgestellt. Beispielsweise soll der Besitz von maximal 25 Gramm zum Eigenkonsum straffrei sein. Für den legalen Vertrieb sind zwei Säulen vorgesehen. In einem ersten Schritt soll der private Eigenanbau ermöglicht werden sowie der Anbau in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen. In diesen „Clubs“ sind dann maximal 500 Mitglieder erlaubt. Als zweiter Schritt ist der Verkauf in Fachgeschäften geplant – aber nur in wissenschaftlich begleiteten sowie zeitlich und regional begrenzten Modell-Projekten. Wie kommen die Pläne im Allgäu an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.