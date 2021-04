Wo es Milchkühe gibt, da gibt es auch Kälber - doch was passiert mit ihnen?

Im Allgäu gibt es etwa 200 000 Milchkühe – die jährlich Nachwuchs bekommen. Die jungen Tiere bleiben meist nicht in der Region. Wie das geändert werden soll.

Wer ans Allgäu denkt, der denkt nicht selten an Berge, grüne Wiesen, frische Milch und Käse. Was der ein oder andere dabei vergisst: Wo es Milchkühe gibt, da gibt es auch Kälber. Ohne sie funktioniert der Kreislauf nicht. In der Folge werden jedes Jahr tausende junge Tiere nach Norddeutschland oder ins Ausland verkauft. Eine neue Plattform will das ändern und setzt sich unter anderem dafür ein, dass möglichst viele Kälber in der Region bleiben können. Das Motto: Milch und Fleisch gehören zusammen.