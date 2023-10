Autofahrer aufgepasst: Gibt es im Allgäu noch fest installierte Blitzer?

Tausende Autos passierten jeden Tag den Blitzer am Berliner Platz in Kempten. Nun wurde die Anlage abgebaut. Auf welche Methode die Polizei setzt.

17.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die grauen Kästen mit den zwei roten Lichtern sind vielen im Allgäu bekannt. Die Blitzer trugen am Berliner Platz in Kempten wahrscheinlich dazu bei, dass Autofahrer eher auf die Bremse traten. Mit der Modernisierung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes sind die fest installierten Blitzer nun Geschichte. Die Kästen waren ohnehin nicht mehr im Einsatz.

Blitzer am Berliner Platz in Kempten: Wird dort noch geblitzt?

In normalen Zeiten rollen pro Tag im Schnitt 65.000 Fahrzeuge über die Kreuzung, die zu A7 und zu B12 sowie in die Innenstadt führt. In den vergangenen Monaten ist der Berliner Platz für 4,5 Millionen Euro renoviert worden. Im Zuge der Arbeiten wurden die Kästen abmontiert. „Aktuell ist nicht geplant, dass dort wieder Blitzer aufgestellt werden“, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der Berliner Platz sei keine besondere Gefahrenstelle, es gebe dort nicht überdurchschnittlich viele Unfälle.

Polizei: Der Verkehr und mögliche Unfallschwerpunkte werden am Berliner Platz in Kempten beobachtet

Man werde die Situation aber beobachten. Die Blitzer am Berliner Platz hielten fest, ob jemand bei Rot über die Ampel fuhr. Zwei Fotos schoss die Anlage. Mit diesen Bildern wurde für die Polizei deutlich, ob jemand noch bremsen konnte und zum Stehen kam, oder ob das Auto bei Rot über die Ampel rollte. So sahen die Beamten auch, ob es sich um einen Haltelinien- oder Rotlichtverstoß handelte. Geschwindigkeitsüberschreitungen haben die Kästen nicht erfasst. Im Allgäu gebe es aktuell keine fest installierten Blitzer, sagt Stabik. Weder für Rotlicht-, noch für Geschwindigkeitsverstöße. Man setze auf mobile Anlagen wie den „Enforcement Trailer“, einen autarken Blitzer.

Wahrscheinlich haben die Blitzer in Kempten, die vor über 30 Jahren gebaut worden waren, zuletzt 2014 ausgelöst. „Soweit können wir das zumindest zurückverfolgen“, sagt Stabik. Die Anlagen waren in die Jahre gekommen und arbeiteten zuletzt mit Filmen, die regelmäßig aufwendig getauscht werden mussten.

Gibt es bald einen fest installierten Blitzer in Füssen?

Auch wenn die Blitzer in den vergangenen Jahren nicht mehr auslösten, hatten sie dennoch eine abschreckende Wirkung. Aber: „Das ist kein Langzeiteffekt“, sagt Stabik. Kennen Autofahrer eine Blitzanlage an einer Kreuzung, werde vorher abgebremst und anschließend wieder beschleunigt. Das merke man auch bei den groß angekündigten Blitzermarathons: Bereits einen Tag später liege die Beanstandungsquote wieder im Durchschnitt. Mit der Verkehrsüberwachung sollen vor allem Unfälle vermieden werden, betont Stabik. Aus verkehrspsychologischer Sicht habe die mobile Überwachung mehr Sinn. Der Abschreckungseffekt sei höher. Blitzen sei nur eine Maßnahme, auch die Straßenführung oder die Beschilderung spielten eine Rolle.

Fahrer rast über die Uferstraße in Hopfen am See

Noch in diesem Jahr könnte es aber wieder einen fest installierten Blitzer im Allgäu geben. Füssen plant an der Uferstraße in Hopfen am See eine Blitzersäule. Erlaubt sind dort 30 km/h. Eine Untersuchung habe gezeigt: Nahezu jeder zweite Autofahrer sei dort zu schnell. Dabei gab es auch einen extremen Ausreißer: Ein Fahrer raste nachts mit 93 km/h über die Promenade.