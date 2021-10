Das sind die Standorte der Corona-Impfzentren im Allgäu

Noch immer kann man sich an einigen Standorten im Allgäu gegen Corona impfen lassen. Eine Übersicht der Impfzentren von Memmingen bis Sonthofen.

04.10.2021 | Stand: 16:26 Uhr

Wo kann man sich in Kempten, im Oberallgäu, im Ostallgäu, im Unterallgäu, und im Westallgäu gegen Corona impfen lassen? Eine Übersicht der Impfzentren von Memmingen bis Sonthofen.

Impfkonzept in Bayern

Bayern hat am 27. Dezember 2020 mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Nachdem der Impfstoff nun in ausreichender Menge zur Verfügung steht, hat der Impfgipfel am 28. Juni 2021 beschlossen, die Priorisierung in den bayerischen Impfzentren aufzuheben.

Alle Bürgerinnen und Bürger haben nach ihrer Anmeldung die Möglichkeit, einen Termin auszuwählen, sofern passende, freie Termine verfügbar sind.

Wie bekommt man einen Impftermin?

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ohne Termin ins Impfzentrum zu kommen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt die Online-Anmeldung. Alternativ kann man auch einen festen Impftermin im Impfzentrum vereinbaren.

Zur Impfung muss der gelbe Impfausweis sowie der Personalausweis mitgebracht werden.

Corona-Impfzentrum: Wo ist der Standort in Kempten?

In Kempten wurde das Impfzentrum in einem leerstehenden Gebäude der Artillerie-Kaserne eingerichtet. In der Kaserne werden auch Corona-Tests durchgeführt. Die Adresse ist Kaufbeurerstraße 80, 87437 Kempten. Weitere Informationen zur Corona-Impfung in Kempten finden Sie auf der Webseite des Landratsamts Oberallgäu.

Wo ist das Corona-Impfzentrum in Kaufbeuren?

In Kaufbeuren können sich die Bürgerinnen und Bürger am Montag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, am Mittwoch von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr und am Freitag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr impfen lassen. Die Adresse lautet: Alte Weberei 4, 87600 Kaufbeuren.

Wo ist das Impfzentrum im Ostallgäu?

Das Corona-Impfzentrum für das Ostallgäu ist in einer umgebauten Gewerbehalle im Norden von Marktoberdorf. Die genaue Adresee ist Nordstraße 12, 87616 Marktoberdorf. Zusätzlich zu den Impfzentren in Kaufbeuren und Marktoberdorf ist jeden Freitag von 9 Uhr bis 14 Uhr ein mobiles Impfteam im Gablonzer Haus vor Ort.

Wo ist das Impfzentrum für das Unterallgäu?

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen (Gottlieb-Daimler-Straße 26) ist immer am Montag, Mittwoch und Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Wo kann man sich in Memmingen gegen Corona impfen lassen?

In Memmingen befindet sich das Impfzentrum im Erdgeschoss der alten Realschule in der Buxacher Straße 8. Geöffnet hat es von Montag, Dienstag und Samstag 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 10 Uhr bis 15 Uhr und von 16 Uhr bis 20 Uhr. Donnerstags und sonntags ist das Impfzentrum geschlossen. Für Jugendliche bleibt der Mittwoch reserviert.

Wo ist das Impfzentrum für das südliche Oberallgäu?

Standort des Corona-Impfzentrums im südlichen Oberallgäu ist in der Sonthofener Grüntenkaserne (Salzweg 24). Den Betrieb des Impfzentrums für den südlichen Landkreis hat die Johanniter Unfallhilfe in Kooperation mit dem Landratsamt Oberallgäu übernommen.

Der Landkreis Oberallgäu setzt darüber hinaus seit Februar 2021 einen Impfbus ein, mit dem in Zusammenarbeit mit den Gemeinden -abhängig von der Verfügbarkeit der Impfstoffe- zusätzliche Impfaktionen durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Wo gibt es die Impfung gegen Corona im Landkreis Lindau?

Das Impfzentrum für den Landkreis Lindau ist in der Reutiner Straße 10 in Lindau. Das zweite Impfzentrum ist in Lindenberg, Nadenberg 30. Weitere Informationen zur Corona-Impfung sowie zu Sonderimpfaktionen im Landkreis Lindau finden Sie hier.

Wie viele Menschen im Allgäu geimpft sind, sehen Sie in unserer Impf-Übersicht, die wöchentlich aktualisiert wird.