Agrar-Subventionen für den Straßenbau - Wohin Geld der EU ins Allgäu geht

Auch Allgäuer Kommunen bekommen Geld aus einem EU-Landwirtschaftstopf. Teilweise fließen Förderungen in den Bau von Gebäuden oder Wegen. Das stößt auf Kritik.

16.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Milliarden an Subventionen hat die Europäische Union aus ihrem Agrar-Fonds vor allem an Landwirte und landwirtschaftliche Unternehmen in der vergangenen Förderperiode von 2014 bis 2021 ausbezahlt (wir berichteten). Kommunen profitierten ebenfalls davon. Bei der EU heißt es, dass auch Umweltschutz und ländliche Entwicklung gefördert werden sollen. Unsere Redaktion hat in Kooperation mit Correctiv.Lokal (siehe Infokasten) einen Datensatz ausgewertet, der zeigt, wer in der Region Zuschüsse erhalten hat. Dabei wird klar: Nicht alles, was gefördert wurde, deckt sich mit den Zielen des EU-Agrartopfes.

