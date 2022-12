Familienfreundlichste Kleinstädte Deutschlands: Vier Allgäuer Städte unter den Top 30

Familien, die einen neuen Wohnort suchen, sind im Allgäu genau richtig. Vier hiesige Städte sind unter den 30 familienfreundlichsten Kleinstädten Deutschlands.

07.12.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Das Magazin Kommunal hat die Top 30 der familienfreundlichsten Kleinstädte in Deutschland gekürt. Darunter befinden sich gleich vier Städtchen aus dem Allgäu: Mindelheim (Platz 7), Immenstadt (11), Füssen (18) und Buchloe (28). Ergeben hat sich die Rangliste aus verschiedenen Faktoren, die in einer Studie gemeinsam mit Contor-Regio durchgeführt wurde. 14 der 30 Top-Städte liegen dabei in Bayern.

Familienfreundliche Kleinstädte Ranking 2022: Hier lebt es sich mit Kindern am besten

Bei der Studie wurden 897 deutsche Kleinstädte mit Einwohnerzahlen zwischen 10.000 und 20.000 Menschen unter die Lupe genommen. Dabei galt es zunächst zu klären, wie "Familienfreundlichkeit" definiert werden kann. Kommunal und Contor haben hierzu einige Indikatoren herausgesucht, die vielleicht die Städte hinsichtlich der Lebensqualität für Familien bewerten können. Jeder Indikator hat eine unterschiedliche Gewichtung für das Ranking bekommen. Das sind die Indikatoren:

Steigende Bevölkerungszahl (mittleres Gewicht)

Möglichst hoher Anteil junger Menschen (unteres Gewicht)

Möglichst hohe Geburtenrate (unteres Gewicht)

Kurze Entfernung Autobahn (unteres Gewicht)

Kurze Entfernung zum IC-/ICE-Anschluss (niedriges Gewicht)

Möglichst geringe Arbeitslosenanteile (mittleres Gewicht)

Möglichst wenige Insolvenzverfahren (niedriges Gewicht)

Möglichst hohes Bruttoinlandsprodukt (BIP) (niedriges Gewicht)

Positive Entwicklung des BIP (unteres Gewicht)

Hoher Wohnungsbestand (hohes Gewicht)

Niedrige Baulandpreis (oberes Gewicht)

Möglichst wenige Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (sehr hohes Gewicht)

Hoher Anteil an Beschäftigten im Bereich Erziehung und Unterricht (hohes Gewicht)

Nachdem alle entsprechenden Kleinstädte hinsichtlich dieser Faktoren untersucht waren, stand ein Sieger fest: Eichstätt ist laut der Studie die familienfreundlichste Kleinstadt Deutschlands. Die 13.000-Einwohner-Stadt liegt im Altmühltal in Oberbayern. "Jeder fünfte Einwohner im Ort ist jünger als 20 Jahre, die Arbeitslosenquote liegt knapp über einem Prozent, die Zahl der vorhandenen und auch der neu gebauten Wohnungen liegt deutlich über dem deutschen Durchschnitt", fasst Kommunal zusammen.

Eichstätt ist laut einer Studie die familienfreundlichste Kleinstadt Deutschlands. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv)

Familienfreundlichste Kleinstädte Deutschlands: 14 bayerische Städte unter den Top 30

Neben Eichstätt und den vier Allgäuer Städten haben es noch neun weitere bayerische Städte unter die Top 30 der familienfreundlichsten Städte geschafft:

Rang 1: Eichstätt

Rang 7: Mindelheim

Rang 9: Marktheidenfeld

Rang 11: Immenstadt

Rang 12: Gaimersheim

Rang 13: Cham

Rang 17: Donauwörth

Rang 18: Füssen

Rang 20: Regenstauf

Rang 21: Karlstadt

Rang 23: Prien am Chiemsee

Rang 26: Regen

Rang 27: Goldbach

Rang 28: Buchloe

Somit liegen fünf Städte im Regierungsbezirk Schwaben, drei in Unterfranken, drei in Oberbayern, zwei in der Oberpfalz und eine Stadt in Niederbayern. Beim Vergleich mit den anderen Bundesländern ist klar, Bayern hat die meisten familienfreundlichsten Kleinstädte zu bieten. Und erst recht das Allgäu.

Damit stehen einmal mehr Allgäuer Kommunen in einem Ranking ganz weit oben. Bereits vor wenigen Wochen kürte das Reiseportal "Travelcircus" Füssen zur fotogensten und beliebtesten Kleinstadt 2022. Und auch die Therme Bad Wörishofen rankte bei einem Vergleich des selben Reiseportals bei dem Thermen- und Wellnessbäder-Vergleich auf dem zweiten Platz.