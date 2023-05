Wohnungsbrand in Memmingen: Nach Obduktion steht Todesursache fest

Ein 38-Jähriger ist am Samstag in Memmingen bei einem Brand ums Leben gekommen. Jetzt ist die Todesursache geklärt.

10.05.2023 | Stand: 10:26 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Memmingen ist am Samstagabend ein 38-Jähriger ums Leben gekommen. Nach einer Obduktion steht fest, dass der Mann an einer Rauchgasvergiftung starb. Näheres veröffentlichte die Polizei nicht. Ein Gutachter klärt nun, wo und warum das Feuer ausgebrochen war.

Die Hintegründe zum Brand in Memmingen

Vier Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Zwei von ihnen kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, sind inzwischen aber wieder entlassen. Die Feuerwehr hatte den 38-Jährigen bewusstlos in seiner Wohnung gefunden. Er starb später in einer Klinik.