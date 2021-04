Wolf, Bär und Luchs im Allgäu: Hier gab es schon Sichtungen - wichtige Verhaltenstipps

Wolf, Bär und Luchs: Im Allgäu und in der Umgebung werden die Raubtiere häufiger gesichtet. Nun sorgt ein Wolfs-Riss in Sachsen-Anhalt für Aufsehen.

07.04.2021 | Stand: 16:34 Uhr

"Wolf gesichtet!" Diese Nachricht freut die einen. Die anderen sind skeptisch oder fordern eine Abschussfreigabe. Fakt ist: Im Allgäu gibt es immer wieder Sichtungen von Wölfen. Auch Bären und Luchse sind zuletzt in der Region gesehen worden. Die Fälle sind zwar überschaubar. Doch sie führen speziell bei Landwirten und Älplern in den Bergen zu Sorgen. Sie befürchten Gefahren, speziell für ihre Weidetiere. Ein Überblick über Sichtungen von Wolf, Bär und Luchs im Allgäu sowie im benachbarten Österreich sowie über besondere Fälle im In- und Ausland.