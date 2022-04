Wolf tappt bei Balderschwang in Fotofalle

Ein Wolf ist bereits Ende November 2021 in eine Fotofalle bei Balderschwang (Oberallgäu) getappt. Die Aufnahme wurde allerdings erst kürzlich entdeckt.

26.04.2022 | Stand: 10:18 Uhr

Einen seltenen Schnappschuss hat jetzt der Naturpark Nagelfluhkette veröffentlicht: Das Bild zeigt einen Wolf. Das Tier tappte bereits am 8. November in eine Fotofalle in der Nähe von Balderschwang (Landkreis Oberallgäu). Das Bild wurde aber erst vor Kurzem bei einer routinemäßigen Auswertung entdeckt, sagt Rolf Eberhardt, der Leiter des Naturparks. Jetzt hat das Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigt, dass es sich wirklich um einen Wolf handelte. „Im Naturparkgebiet werden regelmäßig Fotofallen installiert, um Informationen über Wildtiere im Gebiet zu sammeln“, erläutert Eberhardt.

Ostallgäu: Wolf reißt Hirschkalb bei Görisried

Unklar ist, ob es sich auf dem Foto um den männlichen Wolf handelt, der seit 2018 durch die Allgäuer Alpen streift. „Anhand der Bilder ist eine Individualisierung nicht möglich“, heißt es beim LfU. Ein von einem Wolf getötetes Hirschkalb nahe Görisried (Kreis Ostallgäu) sorgte kürzlich für Aufregung und löste Diskussionen über den Abschuss der Raubtiere aus. Dazu müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die im bayerischen „Wolfsmanagement“ geregelt sind.

Mehr Informationen zu Wolfsnachweisen gibt es unter www.lfu.bayern.de

Lesen Sie auch: Kommen Tiroler Bären bald auch ins Allgäu?

