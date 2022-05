Wotan und Sönke Möhring: Brüder-Paar tritt in Ottobeuren auf

Die schauspielernden Brüder Sönke und Wotan Möhring stellen im Museum in Ottobeuren ihr Erinnerungsbuch vor. Sie erzählen von Rausch und Freiheit der 90er.

20.05.2022 | Stand: 16:47 Uhr

Unwillkürlich fällt einem das aus der Mode gekommene und so gar nicht zum Alter der Protagonisten passende Wort „Halbstarke“ ein, als die beiden Möhring-Brüder für ihre Lesung die Bühne im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren stürmen. Da werden erst mal Tische gerückt, Wotans Mikrofon kippt, Flaschen und Gläser kippeln. „Ich will näher bei meinem Bruder sitzen!“, erklärt Filmstar Wotan Wilke Möhring den ganzen Aufstand. Der Bruder Sönke Möhring lächelt dazu zurückhaltend, hilft aber mit, bis die Tische so stehen, wie Wotan es sich wünscht.

